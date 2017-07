Kumba betaal dividend – Ertsprys hoër

Kumba se kontantvloei het ‘n goeie hupstoot gekry met ystererts wat ‘n drie-jaar hoë vlak van meer as $90 per metriese ton vroeër vanjaar bereik het.

In ‘n mediavrystelling wat vroeër hierdie week uitgereik is, het hierdie hoër prys wat vir ystererts betaal word, verdienste opgestoot en sal aandeelhouers vir die eerste keer in twee jaar dividende ontvang.

Anglo American, die hoof-aandeelhouer van Kumba sal ‘n dividend van R15,97 per aandeel betaal, die eerste sedert die uitbetaling van dividende in 2015 gestaak is toe die ysterertspryse wêreldwyd in duie gestort het.

Kumba aandele het sowat 9,2 persent, die meeste in vier maande, gestyg en was Woensdagoggend 8,1 persent hoër teen R186,94 per aandeel. Anglo American het ook 4,7 persent in Londen gestyg.

Toe die kommoditeit in 2015 ineengestort het met ystererts-pryse wat tot onder $40 per ton geval het, het Kumba sy Sishen oopgroefmyn herstruktureer om by die laer prys aan te pas. Die maatskappy het koste gesny deur die werkerskorps te verklein en verbeterde maniere om die erts te vervoer.

Anglo American wat vroeër in 2016 aangedui het dat hy oorweeg om Kumba te verkoop, het intussen sy tevredenheid getoon met die bykans 70 persent aandeel wat hy in die maatskappy behou het.

Kumba se verdienste vir die eerste helfte van die jaar het met 53 persent gestyg tot R4,6 miljard ($355 miljoen) of te wel, 14,42 per aandeel. Die maatskappy se netto kontant het op R13,5 miljard gestaan teen einde Junie 2017. Kumba het ook sy volle jaar produksie vooruitskatting van 41 tot 43 miljoen ton verhoog.

Bron: Kevin Crowley (Bloomberg)