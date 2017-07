Nuus sedert Vrydag 14 Julie

Sondag 16 Julie

Selfs Tafelberg het die naweek sneeu gekry terwyl stormwinde van 65 km/h Sondagmiddag die Oos Kaapse kus geteister het. Sneeu het ook op hoogliggende dele van die Oos-Kaap en suidelike dele van die Noord-Kaap geval.

Intussen het die Suid-Afrikaanse Weerdiens gesê koue weer is Maandag op pad na Gauteng, Mpumalanga en KwaZulu-Natal nadat ’n kouefront Saterdagaand die Wes-Kaap getref het.

Yskoue oggendtemperature word ook Maandag in Noord-Wes, die Noord-Kaap en Vrystaat verwag, met ’n waarskuwing van swartryp wat aan boere in dié provinsies uitgereik is. Swartryp kan veral boere in valleie raak en verwoesting saai.

Kaap steeds droog

Nieteenstaande die naweek se goeie neerslae in die Wes Kaap, word inwoners gemaan om steeds suinig met die water te werk.

Alhoewel seker gedeeltes tot 50 mm reën aangeteken het, het damvlakke gemiddeld slegs van 24,08% tot 25,1 % gestyg. Dit is ‘n goeie verbetering op die gemiddeld van 17,6% waarop die damme op 29 Mei gestaan het.

Baie meer reën is nodig om damvlakke teen einde Oktober tot op 75% te laat styg om te verseker dat daar genoeg water is vir die somer.

Die sneeuneerslae sal ook ‘n beduidende verskil aan damvlakke te weeg bring.

Grace Mugabe verstuit haar enkel

Grace Mugabe, eggenote van Zimbabwe se President, Robert Mugabe, het Saterdag haar voet beseer nadat sy en haar eggenoot se vliegtuig op Harare Internasionale Lughawe geland het nadat die president sy derde mediese ondersoek in Singapore ondergaan het.

Blykbaar het die motorvoertuig wat die president en sy gade vinnig op die teerblad opgelaai het, met sy waardevolle vrag weggetrek voordat die president se vrou heeltemal ingeklim en sy haar balans verloor het. Sy kon haar voet betyds uit die pad ruk maar haar skoen was nie so gelukkig nadat die presidensiële motor daaroor gery het nie.

Na behandeling in ‘n plaaslike kliniek het dit geblyk dat sy nie ernstig beseer is nie en sy sterk tuis aan.

Tydens die begeleide rit terug na hul woning, is een van die motorfietsryers se arm gebreek toe hy teen ‘n bakkie vasgejaag het.

Maandag 17 Julie

Die lyk van een van die 16 bemanningslede aan boord van die tjokkaboot wat Sondagoggend gedurende die middernagtelike ure by St Francisbaai omgeslaan het is gekry terwyl agt ander vissermanne nog vermis is.

Vyf oorlewendes is op die strand opgespoor terwyl nog een deur ‘n reddingsboot in die water opgepik is. Nog ‘n oorlewende het reddingswerkers verras toe hy Sondag, nadat die hie hoogwater die boot effens laat tol het, onder die wrak uitgeklim het.

Volgens ‘n woordvoerder van die Nasionale Seereddingsinstituut (NSRI), Pail Hurley, het die onstuimige see dit moeilik vir duikers gemaak om na die ander bemanningslede te soek terwyl voetpatrollie langs die kus voortgesit is.

Dinsdag 18 Julie

Die hoofsekretaris van die vakbond, Irvin Jim, spog dat die beplande staking die reeds sukkelende Suid-Afrikaanse ekonomie tot ’n stilstand sal bring.

Numsa het Vrydag ’n klaringsertifikaat gekry om te staak in die staal- en ingenieursbedryf nadat ’n dooiepunt oor loonverhogings bereik is.

Die staalbedryf het sedert 2006 nagenoeg 175-duisend poste verloor.

Die gevriesde liggame van ‘n egpaar wat 75-jaar gelede gedurende Augustus 1942 in die Switsers Alpe vermis geraak het terwyl hulle na hul koeie omgesien het, is verlede week op ‘n hoogte van 2600 meter in ‘n gletser bokant ‘n ski-oord deur ‘n werker van die oord gevind.

Die ouers se sewe kinders, waarvan die jongste dogter nou 79-jaar oud is, het tevergeefs op hul ouers se terugkoms gewag en is na twee maande in pleegsorg geplaas waar hulle heeltemal kontak met mekaar verloor het.

Die dogter sê daar word vermoed dat haar ouers in ‘n diep skeur in die gletser geval het. Sy het nooit moed opgegee om hulle te vind nie en het self drie keer die gletser uitgeklim opsoek na haar ouers. Sy gaan hulle nou die lang-verwagte begrafnis gee.

Die werknemer het ook op ‘n paar mans- en dames-stewels, rugsakke en ‘n bottel afgekom.

Die twee oorskotte het naby mekaar gelê en die man was geklee in klere wat uit die Tweede Wêreldoorlog dateer.

Klimatoloë sê dat gletsers is weens klimaatsverandering is besig om in te krimp en heelwat lyke van vermiste persone is die afgelope paar jaar so uit hul ysgraf bevry.

* Die Suid-Afrikaanse Lugdiens se direksie het gereageer op uitgelekte interne verslae en gesê hy sal nie enige ongerymdhede by die staatsbeheerde onderneming toesmeer nie.

Dit spruit uit berigte in City Press die naweek oor forensiese verslae oor vier-komma-vyf miljard rand se betalings aan buitelandse kontrakteurs deur die SAL se tegniese afdeling.

Uit die forensiese verslae blyk dit dat SAL Tegnies verkrygingsreëls oortree het in die toekenning van die kontrakte en dit verskeie kere verleng het sonder om dit weer op tender uit te sit

*President Jacob Zuma hou vol dat wit monopoliekapitaal in Suid-Afrika bestaan – ondanks die ANC se besluit om slegs na monopoliekapitaal te verwys.

Hy het tydens ‘n Nelson Mandela lesing in Nyanga op die Kaapse Vlakte gesê diegene wat sê dat witmonopoliekapitaal nie bestaan nie, nie in Suid-Afrika woon nie.

Zuma, sy familie en verskeie van sy ministers word van selfverryking en korrupsie beskuldig.

*Die sneeu op die hoogliggende dele van die Oos-Kaap het begin smelt.

Sommige bergpasse in die provinsie wat weens die sneeu gesluit was, is weer vir verkeer oopgestel.

Die swaarste sneeuneerslae het by Elliot, Barkley-Oos en Aliwal-Noord voorgekom.

*Atletiek: Suid-Afrika se nuwe onder 18-hoogspring-wêreldkampioen sê hy hoop hy kan eendag soos sy held Wayde van Niekerk wees.

Die 17-jarige Breyton Poole het gister op die Kaapstadse internasionale lughawe aangekom waar sowat 50 opgewonde vriende, familielede en oud-onderwysers hom met plakkate, vlae en ballonne ingewag het.

Poole het die naweek aan ‘n atletiekbyeenkoms in Kenia deelgeneem.

*Die departement van landbou, bosbou en vissery was suksesvol in sy aansoek om beslag te lê op 40 miljoen rand se bates van ’n sakeman wat hy uit die onwettige smokkel van Weskus-kreef in Amerika gemaak het.

Die Amerikaanse hof in die suidelike distrik van New York het beslis dat die Staat geregtig is op 40 miljoen rand van Arnold Bengis se bates.

’n Amerikaanse hof het reeds in Julie 2013 beslis Bengis en ander moet meer as 224 miljoen rand aan die Staat betaal as restitusie nadat hulle tussen 1987 en 2001 groot hoeveelhede Weskus-kreef onwettig na Amerika uitgevoer het.

*Die sameroeper van die organisasie Save South Africa , Sipho Pityana het vanoggend gewaarsku oor die omvang van staatskaping in die land en sê Suid-Afrikaners moet nie die uitdaging wat voorlê, onderskat nie.

Hy het meer as 90 organisasies wat die konferensie vir die toekoms van Suid-Afrika in Randburg, Johannesburg, bygewoon het, toegespreek.

Die eendaagse byeenkoms wat deur die Ahmed Kathrada-stigting en Save SA aangebied word, fokus daarop om staatskaping in Suid-Afrika ongedaan te maak om sodoende ’n regverdige en gelyke samelewing te skep.

Donderdag 20 Julie

Onwettige dwelmverslaafde immigrant meer as R500 000 kompensasie toegeken

‘n Onwettige Marokkaanse immigrant wat as 15-jarige in Brittanje aangekom het en vir homself ‘n redelike misdaadrekord opgebou het, is ‘n bedrag van meer as R500 000 in kompensasie toegeken aangesien die Britse departement van binnelandse sake hom te lank in aanhouding aangehou het. Dit is reeds die tweede uitbetaling wat aan Khalid Belfken (27) gemaak is vir onwettige aanhouding.

Gedurende sy 12 jaar se verblyf is die dwelmverslaafde Belfken skuldig bevind aan meer as 40 oortredings wat insluit besit van onwettige wapens asook aanranding van polisie-amptenare.

Gedurende die tyd was hy vier keer opgesluit maar het hom elke keer na vrylating gewend tot sy misdadiger verlede.

‘n Deportasie bevel teen hom as ‘n kriminele vreemdeling is reeds in 2008 uitgereik maar nieteenstaande ses pogings van die departement van binnelandse sake het die Marokkaanse owerhede telkens geweier om reisdokumente aan hom uit te reik aangesien hy te jonk was om vingerafdrukke van hom te neem toe hy Marokko verlaat het en weier hulle om hom as een van hul burgers te aanvaar.

Die kompensasie wat deur regter Karen Steyn QC toegestaan het is ‘n klap in die gesig van die departement van binnelandse sake vir die feit dat hulle hom vir ‘n jaar te lank in aanhouding gehou het. Sy het ook gesê dat Belfken gedeporteer moet word en dat hy slegs in aanhouding mag wees terwyl daar ‘n moontlikheid bestaan dat hy gedeporteer kan word. Sedert Julie 2016 en Mei vanjaar was daar nie sprake van die moontlikheid hiervan nie.

Die regter het bevind dat die departement hul mandaat oortree het deur hom so lank aan te hou.

Vrydag 21 Julie

Twee mense is dood en minstens 100 beseer op die Griekse vakansie-eiland Kos nadat ’n kragtige aardbewing van 6,7 die gebied getref het.

Oorkant die Egeïese See in Turkye is sowat 70 mense in die hospitaal opgeneem vir beserings wat hulle opgedoen het in die aardbewing, wat om 01:31 plaaslike tyd gebeur het.

Dit is die tweede aardbewing vanjaar bo 6 wat die gebied getref het.

Griekse owerhede het helikopters gestuur om die beseerdes van Kos na groter eilande te vlieg.

Die hawe in Kos is beskadig en maak dit onmoontlik vir bote om daar aan te doen.

Die agentskap vir aardbewings in Europa (EMSC) sê die aardbewing het ’n klein tsoenami veroorsaak.

Daar is skade aan geboue in Kos en dele van die eiland is oorstroom.

Die aardbewing, wat aanvanklik as 6,9 aangemeld is, was baie vlak, net 10 km onder die seebodem, sê die Amerikaanse Geologiese Opname.

Turkse en Griekse owerhede reken egter die aardbewing was tussen 6,3 en 6,4. – Reuters

*Nuus deur Kobus de Kock – PenOrent Nuus