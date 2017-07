Jennifer met lewendige Weskus humor en musiek by Koolstoof

‘n Redelik onbekende, dit is nou vir Thabazimbi se gehore, is die bondel energie van Jennifer Zamudio wat Vrydag 14 Julie by Die Koolstoof op Thabazimbi optree. Haar optrede begin om 19:30, wees dus maar vroegtydig daar om ‘n sitplek te verseker.

Jennifer se sterk punt waarmee sy gou die gehoor aan haar voete het is haar tipiese Weskus-humor wat groot aanklank by haar gehore vind. Thabazimbi is beslis geen uitsondering op hierdie reël nie.

Buiten dit het Jennifer haar goed in die musiekbedryf gevestig as sanger, liedjieskrywer en verhoog-aanbieder, en net soos sy daarvan hou om musiek met lekker woema te sing, is haar emosionele ballades, wat sy met haar kenmerkende alt-stem tot volle reg laat kom, baie gewild.

Jennifer is “verlief op die lewe” en dit word beklemtoon in alles wat sy doen en aanpak. Haar energie is verseker aanvoelbaar en aansteeklik.

Jennifer is reeds meer as 1 jaar in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf en steeds geniet sy ‘n suksesvolle loopbaan.

Jennifer het in die Kaapse Weskus grootgeword maar woon reeds 25 jaar in Pretoria. Sy het alreeds elf vollengte solo albums op haar kerfstok, en is bekend vir haar treffers, Hart se loper, Hoor Hoor, Walvisbaai, Die lewe is ‘n liedjie, Ek sal berge klim vir jou, Hart en Siel, Sê dit harder en nou haar nuutste treffer Ongelooflik.