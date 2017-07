Nuus sedert Vrydag 30 Junie

Saterdag 1 Julie

Drie minibus-taxis in botsing – 40 beseer

Meer as 40 mense is beseer, waarvan een in ‘n kritieke toestand, toe drie minibustaxi’s op die M4-snelweg in Durban, KwaZulu-Natal in ’n ongeluk betrokke was.

Volgens die woordvoerder van die KwaZulu-Natalse provinsiale nooddienste, moes die Ethekwini-brandweerdiens elektroniese toerusting gebruik om een van die beseerdes te bevry.

Die res van die pasiënte het meestal geringe beserings opgedoen en op die toneel gestabiliseer voordat hulle per ambulans na verskeie plaaslike hospitale in en om Durban geneem is.

Sondag 2 Julie

Sonpanele moontlike oorsaak van brand

‘n Brand wat na bewering deur sonpanele op die dak van ‘n woonstelkompleks in die oostelike gedeelte van Londen Engeland veroorsaak is, het die hele dak in vlamme gehul en die helfte van die dak weggebrand terwyl die ander helfte ineengestort het.

Die vyf-verdieping, ultra moderne, woonstelblok was nog onder konstruksie en huisves 5 “huise” en 19 woonstel-eenhede met ‘n markwaarde van sowat R17 miljoen elk en was nog nie bewoon nie. Van die eenhede op ander verdiepings is ook deur die brand beskadig.

Solar panels possible cause of fire

Flames engulfed roof of Bow Wharf building near Bethnal Green in East London.

An eyewitness said that the property’s solar panels appeared to have caught fire

and told reporters that ‘Half the roof is either burned away or collapsed’.

The trendy five floor ‘residential waterside development’ – which is still under construction – contains five houses and 19 apartments which were set to sell for as much as £1million each.

No flats were inhabited and some floors were also damaged by the fire.

Maandag 3 Julie

Ses dood toe bus met stilstaande vragmotor bots

Ses vroulike insittendes is Maandagoggend vroeg dood en sowat 50 mense is beseer toe ‘n bus teen ‘n stilstaande vragmotor op die N8, ongeveer 15 km buite Bloemfontein gebots het.

ER24 Paramedici het saam met ander nooddienste op die toneel opgedaag waar die bus en die vragmotor langs die kant van die pad gestaan het. Die hele een kant van die bus was oopgeskeur.

Die vroue is op die toneel dood verklaar terwyl een persone in ‘n kritieke toestand na die hospitaal vervoer is.

Beserings het gewissel van lig tot ernstig.

Plaasvrou vermoor kort nadat sy blomme neerlê

‘n Vrou wat blomme op die plek waar haar man op die plaas dood is, is kort daarna vermoor en moontlik verkrag.

Mev Elsa Erasmus (74) het alleen op die plaas naby Amalia in Noordwes gebly nadat haar man, Hendrik, drie jaar gelede op die plaas gesterf het na ‘n hartaanval en daarna teen in ‘n hoekpaal vasgery het.

Haar naakte lyk is Sondagoggend ‘n paar kilometer vanaf die plaashuis gevind waar sy met haar gesig in ‘n plas bloed gelê het met haar hande agter haar rug vasgebind. Sy is ook waarskynlik met haar eie vuurwapen vermoor.

Onraad is Saterdag vermoed toe sy nie haar telefoon beantwoord het nie. By nadere ondersoek het hulle die bossie met blomme uit haar tuin by die hoekpaal opgemerk.

Die moordenaars het haar vermoedelik by die huis ingewag nadat hulle by die huis ingebreek het.

‘n .22-geweer wat in ‘n kluis was, is onder die goedere wat vermis word.

Maandag 3 Julie

Internasionale handel in renosterhoring steeds verbode

Alhoewel handel in renosterhoring binne Suid-Afrika mag plaasvind, het die departement van omgewingsake verlede week beklemtoon dat die internasionale handel in renosterhoring ingevolge Cites steeds verbode is.

Die verklaring volg blykbaar op die aankondiging van ‘n renosterboer dat hy eersdaags die eerste veiling van renosterhoring in Afrika gaan aanbied. Hy het stropers en sluikhandelaars uitgenooi om eerder renosterhoring op die veiling te koop om dit na Viëtnam en China te neem.

Die minister van omgewingsake, Edna Molewa, het in Februarie aangekondig die regering besig is om aan die wysiging van wetgewing te werk wat dit in die toekoms vir elke mens moontlik sal maak om twee renosterhorings landuit te neem. Hierdie wysigings is nog nie deurgevoer nie aangesien die departement nog besig is om die kommentare van belanghebbendes na te gaan.

International trade in Rhino horn still illegal

Although trade in Rhino horn is permitted within the boundaries of South Africa, the Department of Environmental Affairs, emphasised that international trade of Rhino horn is still illegal in terms of Cites.

This announcement apparently follows the announcement of a Rhino farmer about his proposed auction of Rhino horn in Africa, inviting poachers and smugglers to attend the auction to enable them to transport Rhino horn to Vietnam and China.

The Minister of Environmental Affairs, Edna Molewa, announced in February that the government is considering legislation to enable every person to transport two Rhino horns when leaving the country. This amendment has not yet been implemented as the department is still in the process of reviewing comments of interested parties.

Dinsdag 4 Julie

Nieteenstaande bankrot-status gee SAL borgskappe

Terwyl die staat die afgelope naweek dringend moes ingryp om die totaal bankrot Suid-Afrikaanse Lugdiens (SAL) met R2,2 miljard te red, blyk dit uit ʼn vraag van die VF Plus aan die minister van finansies dat die SAL sedert 2013 reeds borgskappe van sowat R127 miljoen toegeken het.

Die reddingsboei van R2,2 miljard is oor die naweek na die SAL uitgegooi sodat agterstallige skuld aan Standard Chartered Bank betaal kon word.

Met die laaste sitting van die parlementêre portefeuljekomitee einde Maart vanjaar het dit geblyk dat die SAL se verlies in die 2017-boekjaar tot R4,5 miljard kan beloop terwyl die redery R8,9 miljard se lenings in die huidige boekjaar sal moet terugbetaal.

Uganda enforces dress code for civil servants

Guidelines, issued by the Ministry of Public Service of Uganda applying to all non-uniformed public servants entails a strict dress code to “dress decently”.

While female staff may not show any cleavage, wear brightly coloured nails, braids or hair extensions, sleeveless or transparent blouses, men must wear long-sleeved shirts, jackets and ties, while trousers should not be tight-fitting.

Staff failing to comply will be disciplined, although there is a feeling that female staff are the main focus on the new rules, as they have been warned not to wear any tight-fitting clothing and dresses and skirts must at least be knee-length.

Women in Uganda have previously complained of being harassed if they wear mini-skirts in public.

Hof verklaar vuurwapenwet ongrondwetlik

Ingevolge ‘n uitspraak van die hooggeregshof in Pretoria waar regter Ronel Tolmay bevind het dat art. 24 en art. 28 van die wet van 2000 ongrondwetlik is, sal alle vuurwapens wat onder die Vuurwapenwet aan hul eienaars uitgereik is en waarvan die lisensies hernu moet word of moes word, sal geldig bly totdat die konstitusionele hof daaroor besluit.

Tolmay het ook gesê dat die parlement 18 maande tyd toegestaan word om die artikels te wysig sodat dit grondwetlik is.

Tolmay het onder meer bevind wanneer ’n vuurwapenlisensie verval omdat die tydperk daarvoor verstryk het, sal ’n persoon wetlik nie geregtig wees om ’n vuurwapen te besit nie. Só ’n persoon kan ook nie eenvoudig die wapen aan die polisie oorhandig sonder om hom/haar potensieel bloot te stel aan strafregtelike vervolging nie, wat beteken dat die eiendomsregte van vuurwapeneienaars beïnvloed en hul eiendomsregte geskend word.

Op grond hiervan het Tolmay gesê dat dit kan aanvaar word dat chaos heers in vuurwapenlisensiëring en –administrasie. “Dié stand van sake is hoogs onbevredigend en lei tot ’n wanfunksionele stelsel van vuurwapenlisensiëring en -beheer.”

Nog ses renosterkarkasse in KZN reservaat gevind

Die karkasse van ses witrenosters is Maandagoggend op die Hluhluwe-iMfolozi-natuurreservaat in KwaZula-Natal gevind. Dit bring die getal renosters wat sedert die begin van die jaar in die reservaat vir hul horings gestroop is op 115 te staan.

Volgens die woordvoerder van Ezemvelo – KwaZulu-Natal se bewaringsowerheid, Musa Mntambo, het besoekers en veldwagters Sondagaand skote teen omstreeks 22:00 gehoor en in die donker begin spoorsny op soek na ‘n groep van ses swaargewapende stropers. Hulle het egter eers op die karkasse afgekom.

Die polisie was op die misdaadtoneel en volg verdere leidrade op.

Die nie-regeringsorganisasie Conservation Action Trust berig dat stropery in KwaZulu-Natal drasties toegeneem het sedert die provinsie sy begroting vir bewaringsinisiatiewe en teenstropingseenhede drasties gesny het. Sowat 84% van Ezemvelo se begroting word aan salarisse bestee.

Ongeluk eis 18 lewens (Hooffoto)

‘n Ongeluk tussen twee busse en ‘n groot vragmotor Dinsdagoggend omstreeks 07:00 naby Machadodorp in Mpumalanga, het die lewens van 18 mense geëis terwyl 15 beseer is. 16 van die insittendes is op slag dood en twee is later in die hospitaal oorlede.

Volgens die woordvoerder van die LUR vir veiligheid in Mpumalanga, Joseph Mabuza, het die ongeluk gebeur toe ‘n minibus reg van voor teen die vragmotor gebots het en die 22-sitplek-bus wat agter die minibus gery het daarna teen die voertuie gebots het. Hy sê ook dat daar nog vasgestel moet word hoe die ongeluk presies gebeur het.

Die vragmotorbestuurder het oorleef maar beide die ander bestuurders is in die botsing dood.

‘n Groep mynwerkers van die Nkomati-nikkelmyn was onder die oorledenes en beseerde insittendes van een van die voertuie.

Vrou doodgeskiet na slaghuis roof

‘n Vrou (26) wat agter vier gewapende rowers aangehardloop het nadat hulle ‘n slaghuis in Stikland, Kaapstad, beroof het, is op die toneel doodgeskiet.

Twee gewapende mans het die slaghuis binne gegaan terwyl hul twee makkers buite gewag het.

Volgens die woordvoerder van die Tygerberg-polisiegebied, kaptein Marchell Rhode, is werknemers aangehou terwyl die bestuurder en veiligheidswag gedwing is om ‘n kluis oop te maak.

Nadat die rowers ‘n bedrag geld en die werkers se selfone gebuit en hulself uit die spore gemaak het, het hulle op die vrou wat agter hulle aangehardloop het geskiet.

Die booswigte het daarna probeer om ‘n voertuig te steel en het daarna in ‘n wit Bantam bakkie gevlug.

Rhode sê klagte van moord en sakeroof word ondersoek. Niemand is nog in hegtenis geneem nie.

Uber driver’s motor set alight

The motor vehicle of a Uber driver was set alight after the driver was boxed in by five other vehicles and forced off the road in Hatfield Pretoria.

According to police spokesperson, Captain Mavela Masondo, the ongoing feud between Uber drivers an metered taxi drivers have not been ruled out but could not be confirmed as a possibility.

Once the car was on the side of the road, four suspects jumped out and started damaging the car with the victim still inside the car. The driver notice smoke coming from the back of the vehicle and managed to escape the fire, but not before he was assaulted and robbed of his cell phone and cash.

Apparently there were no passengers in the vehicle at the time of the incident.

Uber spokesperson Samantha Allenberg confirmed the incident, although adding that the vehicle in the picture circulating on social media was not registered on the Uber app.

Uber bestuurder se motor aan die brand gesteek

Die motorvoertuig van ‘n Uber bestuurder is in Hatfield Pretoria aan die brand gesteek nadat vyf voertuie sy voertuig geblokkeer en van die pad af gedwing het.

Volgens die polisie woordvoerder, kaptein Mavela Masondo, kan die voortslepende vete tussen Uber bestuurders en meter-taxi’s nie uitgesluit word nie maar ook nie as ‘n moontlike rede vir die aanval bevestig word nie.

Vier persone het uitgespring en die voertuig van buite af beskadig terwyl die slagoffer nog in die voertuig was. Die bestuurder het rook agter die voertuig sien uitborrel en ontsnap, maar nie voordat hy aangerand en van sy selfoon en kontant beroof is nie.

Daar was geen passasiers in die voertuig ten tye van die voorval nie.

Volgens Uber se woordvoerder, Samantha Allenberg, was die motor is nie by hulle geregistreer nie.

Woensdag 5 Julie

Gekaapte gebou eis 7 lewens na brand

Die brand wat Woensdag in die gekaapte Cape York-gebou in Johannesburg se middestad ontstaan het, en sewe lewens geëis het, is volgens ‘n inwoner deur ’n kragopwekker veroorsaak.

“Jy weet ons het nie krag of water in die gebou nie, so iemand het ’n kragopwekker gebruik en dit is wat die brand veroorsaak het. Ons het net vlamme gesien en toe na veiligheid gehardloop,” sê Rashadi Ditriech (24).

Sommige inwoners het Woensdag toe die brand uitbreek, lakens aanmekaar vasgebind in ’n desperate poging om die vlammehel te ontsnap. Een mens het na sy dood gespring.

Die woordvoerder vir die Johannesburgse nooddienste, Nana Radebe, het Woensdagaand bevestig die dodetal staan op sewe mense, met sewe ander wat ’n verskeidenheid beserings opgedoen het.

Sy kon nie dadelik gerugte bevestig dat die brand deur ’n kragopwekker veroorsaak is nie.

Die Johannesburgse nooddienste het ses brandweerwaens en 34 brandweerbeamptes na die toneel ontbied.

Die Johannesburg se uitvoerende burgemeester, Herman Mashaba, en die burgemeesterskomiteelid vir openbare veiligheid, Michael Sun, het verwys na die brand en gesê dat die brand kan nóóit weer toegelaat word nie.

“Die probleem van gekaapte geboue bly ’n kopseer vir Johannesburg en ander metro’s. Ons is tans besig om minstens 85 ander geboue, wat moontlik onveilig is, te teiken,” het Mashaba gesê.

Volgens Mashaba het Johannesburg ’n behuisingsagterstand van sowat 300 000 eenhede, maar kan die stad jaarliks slegs sowat 3 500 wooneenhede lewer.

“Ek verstaan mense se radeloosheid, maar die feit van die saak is dat baie van hierdie geboue bloot nie geskik is vir menslike bewoning nie en die inwoners se lewe in gevaar kan plaas.”

Volgens Mashaba word die probleem vererger deur eienaars van geboue wat ruimte vir eie gewin verhuur sonder om die nodige instandhoudingswerk te doen.

“Ons het al baie onder skoot gekom wanneer ons mense wat sulke geboue onwettig probeer kaap vir hul eie veiligheid probeer ontruim, maar hierdie voorval wys duidelik dat die gereg moet seëvier – ongeag of dit onwettige immigrante of Suid-Afrikaanse burgers betrek.”

Fikile Mbalula, minister van polisie, het in ’n verklaring geëis dat die gebou gesloop word.

“Misdadigers omskep hierdie ou, onveilige geboue in misdaad-toevlugsoorde om dwelms te verkoop, te verkrag, te moor en allerhande onwettige aktiwiteite te pleeg.”

United Nations report on female circumcision denounce violence against women

The United Nations released a report, stating that 200 million women and girls live with female genital mutilation.

Female genital mutilation (FGM), the female version of circumcision in men where the foreskin of the man’s penis is removed, affects over 200 million women around the world.

In areas as rural Somalia almost every single woman and girl has undergone FGM. 98% of Somali women and girls have been affected – the highest prevalence rate anywhere in the world.

Female children are cut between the ages of five and nine, old enough to remember what happened. Almost two thirds of females undergo infibulations – the most extreme form, which leaves girls with their labia stitched together following excision of the clitoris.

This makes urinating and menstruating almost impossible as a girl is forced to do so through a hole the size of a matchstick.

As happens with many girls who have undergone this type of FGM, the new husband will not be unable to penetrate her during sex.

Cases were recorded where the husband would use a traditional dagger to cut her open. If he did it with so too much force, the dagger will go deep, affecting the vagina walls and cutting into her cervix.

Although it is sometimes used as an excuse, there is no religious obligation at all for girls to undergo FGM. Nor does it happen in a vacuum.

FGM is directly related to other forms of violence against women and girls.