Touch rugby vat vlam by HFM

Hoërskool Frikkie Meyer ‘n baie geslaagde Touch Rugby-toernooi Saterdag 23 Junie 2017, by die skool aangebied om fondse in te samel vir die matriekafskeid. 14 spanne, waaronder twee damespanne en ‘n gemengde span, het in twee ligas, naamlik ‘n elite- en ‘n sosiale liga, deelgeneem.

Na ‘n mededingende dag het The Mighty Swallows van Swallow Fork as welverdiende oorwinnaars uit die elitestryd getree. Die beste speler van die dag, Ribs, was ook deel van hierdie groep. Die sosiale liga is gewen deur The Pensioners.

Die twee spanne het goeie sportmangees aan die dag gelê deur hul swaarverdiende prysgeld aan die matriekafskeidfonds te skenk.

Volgens die organiseerder, Berna Kriel, was die dag ‘n reusesukses danksy die borge wat die dag moontlik gemaak het. Sy sê verder: “Ek sien uit daarna om hierdie projek as ‘n jaarlikse instelling by HFM te vestig en is reeds aan die beplan vir ‘n volgende toernooi met nog meer ligas en spanne.”

Sy daag ook Choppa du Preez, ‘n graad 8 leerling van die skool, wat bekroon is as die lojaalste speler van die dag, en die span met die meeste gees, The Rebels, uit om weer hul staal te kom wys.

Hooffoto: Northmec Case Thabazimbi het 20 trofeë vir die Touch-Rugbytoernooi geskenk. Op die foto ontvang Berna Kriel, organiseerder van die Touch Rugby-dag die borgskap van Klaas Tromp, bestuurder van Northmech op Thabazimbi.