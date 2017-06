Nuus vanaf Vrydag 23 Junie

Vrydag 23 Junie

*AfriSake sê grondeienaars moet uiters waaksaam wees oor wat op hul eiendom aangaan en vinnig optree om te keer dat grondbesetting plaasvind.

Die regsontleder by AfriSake, Armand Greyling, sê ’n saak van betreding moet so gou as moontlik by die Suid-Afrikaanse Polisiediens gemaak word.

Sou die polisie versuim om op te tree, moet die howe genader word vir ’n dringende bevel om die betreders te laat verwyder vóórdat besetting plaasvind.

*Geen berigte van ongevalle of skade is tot dusver aangemeld in die kragtige aardbewing van 5,8 op die Richterskaal, wat vroeg vanoggend sowat 50 kilometer noordwes van Beira in Mosambiek voorgekom het nie.

Die aardbewing het op ‘n diepte van tien kilometer plaasgevind en die episentrum was tussen die dorpe, Dondo en Tica.

Die skudding is tot in die Mosambiekse hawestad Beira gevoel.

Sondag 25 Junie

Minister van finansies sê ondersteun slegs swart besighede

Die minister van finansies, Malusi Gigaba, het ‘n beroep op swartmense gedoen om voortaan slegs swart sakeondernemings te ondersteun.

Hy het gister ‘n byeenkoms op Umlazi suid van Durban gesê wit mense in Suid-Afrika moet radikale ekonomiese transformasie aanvaar anders sal swart mense moeg word en die wet in hul eie hande neem en grond en fabrieke in die land met mag by hulle afvat.

Die debat oor sogenaamde radikale ekonomiese transformasie word deur Gupta-gesinde ANC-lede gestook om ’n voorsprong te kry met die oog op die party se nasionale konferensie in Desember wanneer ‘n nuwe leier gekies sal word.

Voëlgriep: Verbod op verkoop van lewendige hoenders

‘n Verbod is op die verkoop van lewendige hoenders in Suid-Afrika geplaas nadat ’n geval van voëlgriep op ’n plaas in Mpumalanga deur die departement van landbou, bosbou en visserye bevestig is.

Die departement se woordvoerder, Bomikazi Molapo, het gesê die verbod, wat landwyd geld, sal tot verdere kennisgewing geld.

Die SA hoenderskou wat volgende week in Pretoria sou plaasvind is afgestel, weens die voëlgriep en selfs Thabazimbi se hoenderskou, wat tydens die Thabazimbi-skou sou plaasvind, is afgelas. Die voëlgriep word skynbaar deur watervoëls versprei en alle onverklaarbare hoendervrektes, al het jy net ‘n paar hoenders, moet asseblief aangemeld word.

Tans word net lê-hoenders hierdeur geraak wat beteken dat hoendereiers skaars en duur gaan raak.

Maandag 26 Junie

Skraps geklede vroue vermaak prisoniers

Die eksplisiete vermaak wat skraps geklede vroue by ’n geleentheid, wat as deel van Jeugmaand-vieringe op 21 Junie, aan aangehoudenes in die Johannesburg-Medium B-tronk verskaf het was ‘n skending van die departement van korrektiewe dienste (DKD) se regulasie oor tronkbesoekers se kleredrag.

James Smalberger, waarnemende kommissaris van die DKD, sê in ‘n verklaring dat die DKD die voorval veroordeel.

’n Facebook-gebruiker het foto’s van dié geleentheid gedeel met dié kommentaar: “Die lewe is regtig cool agter tralies. Ontkleevertonings en hoender versnaperings. Die tronk is die plek om te wees” (vertaal).

Smalberger sê ook dat voorlopige bevindinge toon dat minstens 13 amptenare briewe sal ontvang wat meld dat hulle moontlik geskors kan word.

Dinsdag 27 Junie

USA Entrance bar enforced on some travelers from Muslim states

The President of the United States of America, Donald Trump’s measure to bar entry for travellers from Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria and Yemen for 90 days to the USA which had been overridden by the American court, has now been granted and will be enforced on travellers from the targeted countries “who lack any bona fide relationship with a person or entity in the United States”.

Trump said this will allows the travel suspension for the six mentioned terror-prone countries and the refugee suspension to become largely effective.

The original measure, issued by an executive order also included Iraq and an indefinite ban on Syrian refugees, was almost immediately blocked by the courts.

VSA Toegang geweier vir sommige reisigers vanaf Moslem state

Die President van die Verenigde state van Amerika, Donald Trump se maatreëls om toegang tot die VSA te weier vir reisigers vanaf Libië, Somalië, Soedan, Sirië en Jemen vir 90 dae wat vroeër deur die hof geblokkeer is, is nou toegestaan en sal van toepassing wees op reisigers vanaf hierdie lande wat sonder ‘n bona fide verhouding met ‘n spesifieke persoon of instansie, die VSA wil binnekom.

Volgens Trump sal dit beteken dat beperkings gestel is op reisigers vanaf ses lande wat terroriste skuiling en beperk dit ook die toegang van vlugteling.

Die oorspronklike maatreël wat ook toegang geweier het aan vlugtelinge afkomstig uit Irak en Sirië, is byna onmiddellik deur die hof geblokkeer.

Drastiese daling van werkgeleenthede in 2de kwartaal 2017

Werkgeleenthede in die Suid-Afrikaanse ekonomie het drasties met 48 000 gedaal in die tweede kwartaal van 2017 nadat dit in die eerste kwartaal op 9 644 000 gestaan het.

Vroeër vandeesmaand het Statistiek Suid-Afrika bekend gemaak dat werkloosheid in die eerste kwartaal skerp gestyg het en nou 27,7% beloop, die hoogste werkloosheidskoers in 13 jaar.

Handel wat alle klein- en groothandel asook hotelle en restaurante insluit, het in die kwartaal 32 000 poste verloor terwyl sake- en finansiële dienste 23 000 minder poste beskikbaar het.

Die konstruksiebedryf het in die kwartaal 12 000 poste geskep en die mynbedryf het 8 000 poste geskep.

Woensdag 28 Junie 2017

Wayde van Niekerk spog met nog ‘n sege (Hooffoto)

Wayde van Niekerk is nou die enigste persoon in die geskiedenis wat die 100 in onder 10, 200 in onder 20, 300 in onder 31 en 400 in onder 44 sekondes kon hardloop nadat hy Woensdagaand by die Golden Spike-atletiekbyeenkoms in Ostrava, Tsjeggië, Michael Johnson se rekord in die 300 m aan flarde gehardloop toe hy ’n verstommende 30.81 sek. op die stophorlosie gesit het.

Omdat die item nie as ’n amptelike item beskou word nie, word die uitslag nie as ’n amptelike wêreldrekord erken nie, maar wel as die voorste tyd in die geskiedenis.

*Die geskorste nasionale polisiehoof, Riah Phiyega, en die hoof van misdaadintelligensie, Richard Mdluli, het gesamentlik elf-komma vyf miljoen rand ontvang terwyl hulle by die huis sit en nie ’n bydrae tot misdaadbestryding lewer nie.

Om alles te kroon het Mdluli boonop ’n sogenaamde diensbonus van bykans 414-duisend rand gekry.

Die minister van polisie, Fikile Mbalula het die syfers oor Phiyega en Mdluli se vergoeding in antwoord op ’n vraag deur die DA LP Marius Redelinghuys verskaf.

*Die goewerneur van die Reserwebank, Lesetja Kganyago, het aan die hooggeregshof in Pretoria gesê die Openbare Beskermer (OB) het geen mag om die grondwet te wysig of die parlement daaroor opdrag te gee nie.

Kganyago het aansoek gedoen vir ‘n dringende hofbevel vir die tersydestelling van die OB se aanbevelings dat die Parlement, en nie die Reserwebank nie, die rand se wisselkoers moet bepaal.

Hy sê die openbare beskermer se optrede het tot die daling van die rand en uitvloei van kapitaal gelei en kan ook tot verdere krediet-afgraderings lei.

*Honderd-vyf-en twintig mense wat verkool het toe ‘n olietenkwa Sondag in Pakistan omgeslaan en kort daarna ontplof het, is Ahmedpur begrawe.

Minstens 148 mense, onder wie 20 kinders , is dood en nog 118 het ernstige brandwonde opgedoen .

Die ontploffing is vermoedelik veroorsaak deur ‘n brandende sigaret van een van die talle mense wat van die lekkende brandstof wou opvang.

Openbare skole mag nie spesifieke geloof bevorder

Volgens die bevinding van die hooggeregshof in Johannesburg, mag openbare skole nie ’n bepaalde geloof voorstaan nie nadat die Laerskole Randhart, Baanbreker, Garsfontein en Hoërskole Linden, Oudtshoorn en Langenhoven Gimnasium, wat hulself tot die Christelike geloof verbind het en die Organisasie vir Godsdiensonderrig en Demokrasie (Ogod) ’n aansoek ingedien het om dit ongrondwetlik te verklaar.

Die hof het ondermeer bevind dat dit ’n oortreding van die onderwyswet is om een geloof ten koste van ’n ander te bevorder of die personeel toelaat om dit te doen.

Advokaat Van Niewenhuizen, wat Ogod verteenwoordig het, het in sy slotbetoë gesê dat geloof kan ingevolge artikel 15.1 van die Grondwet by skole beoefen word, maar nie deur skole nie aangesien dit in belang van Suid-Afrika se demokrasie is dat die keuse oor godsdiens by leerlinge lê.

Cause for Justice, die Raad vir die Bevordering en Beskerming van Godsdiensregte, AfriForum en Solidariteit, het die skole se standpunt ondersteun.

*Nuus deur Kobus de Kock – PenOrent Nuus