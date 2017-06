Casa Mia – jou huis weg van die huis

Vir ‘n bekostigbare naweek- of vakansiewegbreek na die Natalse Suid-kus kan jy gerus die Casa Mia Gastehuis in Umkomaas oorweeg. Hier word die klem op ontspanning en kwaliteitdiens geplaas om te verseker dat hul gaste se verblyf so gemaklik en ontspanne as moontlik is.

Casa Mia Gastehuis is sowat 45km suid van Durban en ongeveer 100km noord van die Wild Coast Sun. King Shaka Lughawe is sowat ‘n uur se ry van hulle af vir diegene wat eerder wil afvlieg en ‘n motor wil huur tydens hulle verblyf.

Verskeie veilige swemstrande is binne twee tot vier kilometer vanaf die gastehuis. Die ruim dek bied ‘n panoramiese uitsig oor see en met die voortdurende agtergrond gedreun van die branders wat op die rotse en strande breek kan jy die rustige see-atmosfeer ten volle geniet.

Al die kamers en selfsorg eenhede is toegerus met volledige badkamers, Sattelliet TV’s, yskaste en dakwaaiers. Elke kamer en selfsorgeenheid beskik ook oor ‘n klein sluitbare kluis vir waardevolle items.

Buiten die drie en-suite dubbelbed-gastekamers, waarvan een oor ‘n bunkerbed met twee ekstra slaapplekke beskik, ideaal vir ‘n klein gesinnetjie, is daar een kamer vir twee persone op enkelbeddens plus nog vyf selfsorgeenhede, elk met sy eie buite-ingang.

Die gastekamers beskik oor ’n klein yskassie en elektriese ketel met koppies waar gaste vir hulself kan koffie en tee maak. Hierdie kamers beskik nie oor mikrogolf, kook en opwas geriewe nie.

Hierdie eenhede bied slaapplek aan twee tot vier persone. Vir elke eenheid en kamer is daar ten minste een parkering agter die veiligheid van ‘n gemotoriseerde skuifhek beskikbaar.

Die dek is nie die enigste plek waar gaste kan ontspan nie. Daar is ook ‘n lekker leeshoekie waar jy rustig een van die talle boeke uit hulle versameling kan leen om te lees, indien die weer jou dalk dwing om binne te bly.

‘n Plaspoel, onderdak potspeltafel en twee groot braai-areas laat jou toe om die heerlike buitelug te geniet as jy nie lus is vir die strand se gewoel nie.

Casa Mia glo daarin om, in plaas van ’n ontbyt by die verblyf in te sluit, eerder billike akkommodasie tariewe te hef en die plaaslike restaurant entrepreneurs te ondersteun deur gaste eerder aan te moedig om op ‘n gastronomiese reis na die talle eet en kuierplekke in die omgewing te gaan. Op hierdie manier bied dit aan besoekers die geleentheid om die Suidkus te verken en nuwe vriende te maak.

Buiten die gewilde U Shaka akwarium en waterwêreld in Durban is daar baie besienswaardighede in die onmiddellike omgewing.

Een van die grootste krokodilplase in Suid-Afrika is slegs 4 km vanaf Casa Mia. Die Aliwal-rif, een van die bekendstes in die wêreld is neffens Umkomaas. Duik-entoesiaste kan een van die talle duikondernemings kontak vir scuba- of snorkel-duikuitstappies.

Binne ‘n 30km radius van die gastehuis is daar ‘n totaal van ses 18-putjie gholfbane om vanuit te kies. Voëlkykers is ook welkom om hulle verkykers in te pak – die Empisini Natuur Reservaat is slegs 11km vanaf die gastehuis – Sien meer inligting by https://www.sa-venues.com/game-reserves/kzn_empisini.htm

Ongelukkig word geen troeteldiere toegelaat nie.

Was- en strykgeriewe is beskikbaar in nabygeleë koopsentrums.

Vir meer inligting, skakel Kobus by 083 491 5148 of 039 973 2170. Besoek ook hul webblad by www.casmiakzn.co.za vir verdere inligting en foto’s van die gastehuis akkommodasie, tariewe en besprekings. E-pos kan gestuur word aan info@casmiakzn.co.za.