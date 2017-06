Drie Hokkiespanne van HFM deur na Noordvaal na Limpopo Kampioenskappe

Hoërskool Frikkie Meyer se hokkiespanne het besonder goed presteer en is baie trots om deur drie spanne by die Noorvaal Hokkie Kampioenskappe verteenwoordig te word. Die Noordvaal Hokkie Kampioenskappe vind vanaf 3 to 5 Augustus plaas.

Die o/15-A span het Donderdag 15 Junie teen Stanford Lake College uitspeel vir die Limpopo finale. Die dogters het baie goed gespeel maar hul was nie gewoond aan die astrobaan nie en verloor 1-3.

Die o/14-A, o/16-A en Eerstespan het Vrydag 16 en 17 Junie aan die semi-finale asook die finale van Limpopo deelgeneem.

Die o/14-A span het teen Merensky gespeel en aan die einde van die wedstryd was hul telling 1-1 gelykop. Hulle moes toe oorgaan na die 8 sekonde uitspeel. Hul het dit gewen en is deur na die finaal van Limpopo. In die finaal die volgende dag het hulle teen Piet Potgieter te staan gekom maar verloor (0-3) en eindig dus as Limpopo naaswenners.

Die Tweedespan het teen Ben Vorster gespeel en verloor 2-3.

Die o/16-A span het teen Piet Potgieter gespeel en in ‘n baie harde wedstryd het hulle 1-1 gelykop gespeel. Hulle moes toe ook oorgaan na die 8 sekonde uitspeel. Hul het dit ongelukkig verloor en moet toe uitspeel vir die 3de en 4de plek. Die volgende dag het hulle teen Ben Vorster gespeel en wen (3-0) wat beteken dat hulle in die derde plek in Limpopo eindig.

Die Eerstespan speel teen Ben Vorster en in ‘n baie mooi wedstryd wen hulle 2-1 en is daarmee deur na die finaal van Limpopo.

Die volgende dag kom die Eerstespan teen Ben Viljoen te staan in ‘n baie goeie en harde wedstryd en loop voor 2-1 tot 2 minute voor die einde toe Ben Viljoen ‘n doel aanteken en gelykop eindig. Die spanne moes toe ook oorgaan in die 8 sekonde uitspeel, wat hul ongelukkig verloor en daarmee eindig hulle as naaswenners van Limpopo.