Om ’n jong onnie te wees, is nie vir sissies nie

Die RGN-verslag wat Woensdag 14 Junie 2017 bekend gemaak is aangaande ‘n studie wat onlangs deur die RGN in samewerking met die departement van basiese onderwys gedoen is, wys dat as jy wit en tussen die ouderdom van 18 en 24 is en iewers diep in die platteland skoolhou, raak die stres een te veel en kan jy dalk ook in die kategorie val van diegene wat om die hoek ’n skelm dampie wil maak.

Volgens die verslag is jong onderwysers in Suid-Afrika oor die algemeen nie gelukkig in hul beroep nie en sowat ’n derde van hulle beoog om van beroep te verander. Dít blyk ook dat 49,7% van die respondente aan werkverwante stres ly, terwyl 51,9% gesê het hulle is tevrede by die werk.

Jong onderwysers tel onder ’n kwart van alle onderwysers wat rook.

Die verslag toon ook dat 23,4% van wit onderwysers, tussen die ouderdomme van 18 en 24 jaar, die laagste vlakke van werksbevrediging getoon het met 19,4% hiervan jong onderwysers is wat in landelike gebiede skoolhou.

Jonger onderwysers was ook meer afwesig. Afwesigheid van 20 dae of meer is meestal gerapporteer onder wit onderwysers tussen die ouderdomme van 18 en 24 jaar. Die meeste hiervan was onderwysers wat in stedelike informele gebiede asook in die Noord-Kaap skoolhou.

Sowat die helfte van onderwysers meen werklading het oor die afgelope drie jaar toegeneem.

Klasgroottes bó die aanbevole maksimum van 40 leerlinge is in Gauteng, die Oos-Kaap, Noordwes, KwaZulu-Natal, Mpumalanga en Limpopo die meeste met 49,1% van al die skole aangemeld, daarby bied die meeste onderwysers ook twee of meer vakke aan. Des nie teenstaande het Limpopo persentasiegewys die onderwysers met die meeste ervaring en KwaZulu-Natal die minste.

Die verslag het ook aangetoon dat die meeste onderwysers wat wiskunde, lewensoriëntering en sosiale wetenskap aanbied, nie in dié vakgebiede opgelei is nie.

Sowat 4,7% van alle onderwysers bied wiskunde en wiskundige geletterdheid aan, maar slegs 1,6% van hulle is opgelei om hierdie vakke aan te bied.

Bron: Netwerk24 – Andrea Küsel