Puik prestasie deur HFM se Netbalspelers

Hoof foto: HFM se netbal-afrigters is van links voor: Martie Boshoff, Christine Reyneke, mnr Colin Campbell (Hoof), Elmien Fouche en Juanita Erasmus. Agter:

Berna Kriel en Mariaan Senekal.

Die nege netbalspanne van Hoërskool Frikkie Meyer wat vir die 2017 liga-verpligtinge ingeskryf het, het dit op ‘n hoë noot afgesluit en puik presteer. Met die prestasie het die skool gewys dat hulle voorwaar geen gelyke in die Waterberg- en Sekhukhune-distrikte het nie.

Uit ‘n totaal van 42 wedstryde wat gesamentlik deur al die spanne gespeel is, het hulle 40 gewen en buiten vir die O/14-B (3 uit 4 gewen) en die O/16-A (5 uit 6 gewen) wat hulle in die tweede posisie geplaas het, het al die ander spanne al hulle wedstryde gewen wat hulle in die nommer een posisie in die Waterberg-liga geplaas het.

In totaal het HFM 1193 doele aangeteken met slegs 383 wat teen hulle aangeteken is.

Saterdag word die Limpopo finaal in Polokwane gespeel waar HFM se A-spanne teen die ander ligas in Limpopo sal meeding.