Naweek-nuus van oral – 14 Mei 2017

Van Reenenspas gesluit na ongeluk

Die Van Reenenspas op die N3 tussen KwaZulu-Natal en die Vrystaat is Saterdagoggend in albei rigtings gesluit na ‘n trompop botsing tussen twee vragmotors op die besige snelweg tussen Johannesburg en Durban.

Een van die vragmotorbestuurders is dood toe die vragmotors na die botsing aan die brand geraak het.

Die ander vragmotorbestuurder is in ‘n kritieke toestand in die hospitaal.

Bron: PenOrent Nuus

Hond red twee vroue tydens mes-aanval

Twee vroue wat tydens ‘n bestuursles op ‘n sakeperseel in Walmer Port Elizabeth deur twee mans met messe aangeval is, het daarin geslaag om weg te kom nadat ‘n hond op die aanvallers afgestorm het toe die een booswig ‘n mes teen die instrukteur, Yolande Buitendag wat buite die voertuig gestaan het, se keel gedruk het.

Die booswigte het op vlug geslaan en agter ‘n heining geskuil om van die hond af weg te kom in ‘n poging om die vroue weer aan te val.

Domino, die hond, het teen die heining waaragter die mans geskuil het bly sit, wat aan Yolande geleentheid gebied het om weer agter die stuur van die voertuig in te skuif en na die naaste polisiestasie te ry vanwaar sy in die hospitaal opgeneem is met verskeie snywonde aan haar arms en hande.

Ebola steek kop uit in Sentraal Afrika

’n Nuwe uitbraak van die Ebola virus in die noordooste van die Demokratiese Republiek van die Kongo wat reeds die lewens van drie mense geëis het, is gister (Vrydag) deur die Wêreld-gesondheids Organisasie bevestig.

Die land se minister van gesondheid, Oly Ilunga, het die uitbraak bevestig en ‘n beroep om mense gedoen om nie paniekbevange te raak nie.

Die Wêreld-gesondheids Organisasie is in nou samewerking met die DRK om hierdie nuwe uitbraak in die kiem te smoor.

In 2013 het ‘n Ebola epidemie die lewens van 11 300 mense in Wes Afrika geëis.

New Ebola outbreak in Central Africa

An Ebola outbreak has been declared in northeast Democratic Republic of Congo which already claimed the lives of three persons was confirmed yesterday by the World Health Organisation.

The country’s Minister of health, Oly Ilunga, confirmed the outbreak and urged the population not to panic.

The World Health Organisation said it is working in close corporation with the DRC to respond quickly and efficiently to this outbreak.

During 2013 an Ebola epidemic claimed the lives of 11 300 people in west Africa.

Kuberaanval tref Hospitale in Engeland

‘n Grootskaalse kuberaanval gemik op verskeie sektore in Europa het gister veroorsaak dat veral hospitale regoor Engeland gedwing is om hul rekenaars van lyn af te haal en talle pasiënte moes na ander hospitale verwys word.

Ondersoek dui tot dus ver daarop dat die sagteware wat gebruik is ‘n variant is van Wanna Decryptor wat daarop gemik is om mense af te pers deur ‘n losprys te eis om lêers of rekenaars weer beskikbaar te stel.

Uit Spanje word berig dat daar reeds in verskeie gevalle losprys geëis word van instansies wat se stelsels geblokkeer is deur ‘n soortgelyke kuberaanval. Spanje se Telefoondienste is een van die wat die ergste getref is.

Dit blyk dat stelsels wat Windows XP as bedryfstelsel gebruik, vatbaar vir hierdie aanval is.

Cyber attack hits Hospitals in England

A massive cyber-attack affecting various institutions in Europe, forced a great number of hospitals right across England to close down their I-T sections and refer patients to other hospitals.

At this stage it is believed that the malware variant of Wanna Decrytor, software designed to extort money from victims by holding files or entire computers to ransom, was used.

From Spain it is reported that various institutions in the country were held at ransom by a similar variant. Spain’s Telephone services is one system which was the hardest hit.

It seems that services using Windows XP are more susceptible for these attacks.

Kuberaanval hou dreigement in vir Suid-Afrika

Internasionale kuber sekerheids-kenners sê hoewel dit lyk asof die afgelope dae se internasionale kuberaanval Suid-Afrika nie geraak het nie, word die land nogtans bedreig.

‘n Woordvoerder van die maatskappy Gold-n-links Cyber, Roy Shaposhnik sê Suid-Afrika en Nigerië word blykbaar geteiken en internet gebruikers gevra om nie e-posse van onbekende afsenders oop te maak nie en hulle eerder uit te wis.

Meer as 125000 rekenaarstelsels wêreldwyd het die afgelope dae het in ‘n kuberaanval deurgeloop. Bron: PenOrent Nuus

Moordverdagte sterf in aanhouding

‘n Huiswerker wat na bewering haar werkgewer, die 42-jarige Wilma van Tonder van Sandton in Johannesburg, met ‘n mes doodgesteek het, is in aanhouding dood voordat haar saak gister in die hooggeregshof van Johannesburg aangehoor kon word.

Norma Mudondo is op 20 November verlede jaar in hegtenis geneem en was sedert haar inhegtenisneming in aanhouding. Besonderhede oor die oorsaak van haar dood is nie bekend gemaak nie.

Van Tonder se vyf-jarige seuntjie het by sy ma se lyk gewag totdat sy pa by die huis aangekom het.

Bron: Netwerk 24

Egiptiese stamlede dood in militante aanval

Egiptiese sekuriteit beamptes het bekend gemaak dat Islamitiese ekstremiste tien lede van ‘n plaaslike stam in die noordelike deel van die Sinai skiereiland tydens ‘n lokval doodgeskiet het terwyl hulle besig was om die gebied te beveilig.

Die gesneuweldes was almal deel van die Tarabin stam wat ‘n kontrolepunt naby ‘n militante vesting suid van die grensdorp, Rafah, beman het toe hulle deur militantes in ‘n voertuig genader is wat op hulle begin skiet het.

Saftu eis ommekeer in Molefe se aanstelling by Eskom

Die hoofsekretaris van die nuwe vakbondfederasie Saftu, Zwelinzima Vavi, sê dat Eskom se besluit om Brian Molefe weer as uitvoerende hoof aan te stel omgekeer moet word en dat die hele Eskom-raad afgedank word.

Dit volg op die burgerlike organisasie, Save South Africa, se besluit om regsadvies in te win om Molefe uit Eskom te hou.

Molefe het in Januarie vanjaar uit sy pos bedank na die verdoemende bewerings teen hom deur die voormalige openbare beskermer, advokaat Thuli Madonsela, in haar verslag oor staatskaping.

Dennis Bloem, Cope-woordvoerder, sê Molefe se terugkeer na Eskom is ’n duidelike teken dat die Guptas in beheer van Suid-Afrika is.

Numsa beskuldig Eskom van dubbel standaarde

Die Nasionale vakbond van metaalwerkers beskuldig Eskom van dubbel standaarde deur die heraanstelling van Brian Molefe as hoof uitvoerende bestuurder, aangesien gewone werkers nooit hierdie voorreg gegun sal word indien hulle skielik sou bedank nie.

Die vakbond wys ook daarop dat Molefe se naam steeds nie in ere herstel is na ongeruimdhede met die toekenning van steenkoolkontrakte asook die verdoemende getuienis teen hom in die openbare beskerming se verslag aangaande staatskaping.

Die vakbond het ook sy teleurstelling uitgespreek teenoor die minister van Openbare Werke, Lynne Brown, wat Molefe se heraanstelling aanvaar het, asook die goue handdruk waarmee Eskom van hul hoofde afskeid neem.

Minister opdrag te gee om Molefe se aanstelling ongeldig te verklaar

Die minister van openbare ondernemings, Lynne Brown, is opdrag gegee om môre na die ANC se hoofkantoor ,Luthuli-huis te gaan om Brian Molefe se heraanstelling as Eskom se hoofuitvoerende beampte ongeldig te verklaar.

Die ANC woordvoerder Zizi Kodwa sê die party verwag van Brown om haar besluit oor Molefe se heraanstelling te herroep of om die Eskom-direksie te ontbind.

‘n Politieke storm het Vrydag losgebars toe dit bekend geword het dat Molefe weer in sy posisie aangestel is nadat hy in November in trane bedank het nadat sy noue verbintenis met die Gupta-familie op die lappe gekom het in die verslag oor staatskaping deur die voormalige openbare beskermer, Thuli Madonsela.

Bron: PenOrent Nuus