HFM presteer met Wintersport teen Hans Strydom

HFM het tydens die afgelope naweek se wintersport-kragmeting teen Hoërskool Hans Strydom op Naboomspruit uitstekend presteer deurdat beide die rugby- en netbalspanne al hul wedstryde gewen het.

Rugby

Die rugbyspanne het almal weghol oorwinnings gehad met die eerste span se wentelling van 46-21 nadat die halftyd-telling 21 elk was. In die tweede helfte het HFM se seuns uitstekende rugby gespeel en druk in die proses ‘n paar goeie drieë.

Die twee skole se rugbyspanne besef met elke wedstryd dat harde rugby voorlê. Die tweede- en derde span speel baie goeie rugby en dit was veral die tweedespan wat weekliks ‘n verbetering in hul spel toon.

Die tweedespan wen hul wedstryd 31-0 en die derdes hul wendstryd met 22-5.

Die o/14-A wen 22-17, die 0/15-A wen 19-12 en die 0/16-A span wen met die totale weghol oorwinning van 82-8.

Netbal

Al Hoërskool Frikkie Meyer se netbalspanne wen ook hulle wedstryde teen Hans Strydom.Die eerstespan wen 22-17, tweedespan 17-8, o/14-A 35-1, o/15-A en 0/15-B 24-5.

Met die netbal provinsiale proewe wat afgehandel is het verskeie spelers hul Provinsiale kleure verdien. Hulle is:

O/14’s: Anuk Steyn, Chane van der Berg en Mienke Engelbrecht.

O/15’s: Ruve Blaauw en Chante Brand.

O/16’s: Mine Lategan.

O/17’s: Hanré Odendaal en Sonja Terblanche.

O/18’s: Nadia van der Linde en Olerato Moromolwa.

Gholf

HFM se gholfspelers het hulle ook goed van hul taak gekwyt toe hulle teen in liga-wedstryde teen Nylstroom en Heuwelkruin te staan gekom het, in ag genome dat die spelers reeds vier uur die oggend oppad was.

Nylstroom het sterk spanne en die tweedespan van HFM vaar die beste deur gelykop met 2 elk teen Nylstroom te eindig. Die eerstespan verloor 1-3.

Kompetisie was straf en in die meeste wedstryde is die eindtelling met een of twee hou beslis.

Heuwelkruin het net een span ingeskryf en verloor teen HFM se eerstespan met die eindtelling 3,5-0,5 in HFM se guns.

HFM se beste presteerders van die dag was Nimroe Lategan en JT Cronjé.

Hokkie

HFM se Hokkiespanne het op 9 Mei aan ligawedstryde teen Groblersdal Academy te staan gekom. Twee spanne naamlik die o/16-A en o/15-A, het al die pad na Groblersdal gereis vir die kragmeting.

Die veld was baie mooi gemerk maar was vreeslik ongelyk maar tog baie vinnig. Die balle het van alle rigtings gekom maak nie saak hoe jy die bal probeer slaan nie.

Altwee die spanne het hul wedstryd gewen met die o/16-A (5-1) en o/15-A met (1-0).

Foto’s met dank aan Chevenné en Eduard Breedt