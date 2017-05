Thabazimbi Sakekamer nooi alle lede en nie-lede vanuit die sakesektor uit na ’n ontbyt-sessie wat op Woensdag om 07:00 op 17 Mei by Spur Thabazimbi aangebied word.

Thabazimbi Chamber of Commerce invites all members as well as non-members from the business sector to join them at 07:00 on Wednesday, May 17th, for a breakfast session at Spur Thabazimbi.