Vullisvoertuig as gyselaar gehou

Thabazimbi se vullisverwydering voertuig, wat deur Kumba aan die korrupte ANC beheerde munisipaliteit geskenk is, is blyk tans die waardevolste item op die munisipaliteit se batelys. Sodra die balju ‘n invorderings-bevel op die munisipaliteit dien, is hierdie voertuig elke keer op sy lysie van goedere van waarde wat gekonfiskeer kan word.

‘n Bedrogklag wat reeds sedert 1 September 2012 teen amptenary en werkers van die Thabazimbi munisipaliteit ingedien is, gaan nou uiteindelik ondersoek word.

Hierdie inligting is vervat in die Government Gazette en al die werknemers en amptenary wat gemoeid was met die wanbesteding van munisipale fondse kan nou vervolg word.

Ingevolge hierdie besluit kan alle vorige werknemers van die munisipaliteit wat hierby betrokke sou wees, ook ondersoek en vervolg word.

Die Thabazimbi Munisipaliteit sukkel steeds met ‘n skuldlas van R500 miljoen wat deur die vorige ANC beheerde Munisipaliteit opgebou is. Elke keer sodra die balju toeslaan, moet daar telkens ‘n aflosbedrag vir die vullis-trok betaal word om te verseker dat die dorp nie soos ‘n vullishoop lyk nie.

Die munisipale werkers is duidelik steeds onder die invloed van die vorige ANC munisipaliteit en gaan steeds voort asof die ANC steeds die dorp op hul korrupte manier bedryf.

Die munisipaliteit kon steeds geen aanstelling van ‘n nuwe munisipale bestuurder doen nie. Die rede hiervoor is dat die Munisipale Bestuurder aan ANC provinsiale keuring onderworpe is, en die vorige twee munisipale bestuurders blykbaar nie die druk kon hanteer nie.

Volgens gerugte het die advertensie vir Munisipale Bestuurder 20 kandidate opgelewer. Onder die drie bestes was ‘n kandidaat wat reeds by ‘n ander ANC-beheerde munisipaliteit weens beweerde bedrog van R7 miljoen uitgeskop is, terwyl die ander twee eenvoudig onbevoeg vir die amp was.

As gevolg van die feit dat die munisipale bestuurder se handtekening vereis word vir aanstellings by al die ander departemente, kan geen aanstelling vir Munisipale Bestuurder en ander vakante poste gedoen word nie.