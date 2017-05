Het die borrel gebars?

Die borrel van hoë pryse vir eksotiese split gene wild het blykbaar gebars en as ‘n mens na die onlangse belangstelling verlede week tydens die Thabazimbi wildveiling kyk, lyk dit asof die son besig is om te sak vir hierdie hoë wildpryse.

Tydens die veiling was daar min belangstelling in hierdie diere en het die skaars swart rooibokke vir ‘n skamele R5000 verhandel.

Enkele jare gelede het swart- en split-kleure vir pryse vanaf R500 000 en hoër behaal. Tydens die veiling was dit dan ook baie opmerklik dat daar min kopers was. Gewone rooibokke se gemiddelde prys is tans sowat R1100.

Hierdie eksotiese wild was baie gewild en op wildsplase langs die hoofpaaie in die omgewing het jy bykans op elke plaas van hierdie wild gesien.

Aangesien die split geen ‘n swak geen is, kom dit nie uit jou beste teel-groepe nie en is die diere merkbaar kleiner as die res van die spesie.

Nog iets wat die wildboere teister is inwendige parasiete en blykbaar is die swartwitpense die maklikste teiken. ‘n Moontlike rede hiervoor is dalk dat wildboere nie hul voerbakke gereeld skuif nie wat veroorsaak dat daar ‘n groot konsentrasie van die parasiete en bosluise by voer en waterkrippe ontstaan.

Weens die droogte het baie boere totaal van hulle beeste ontslae geraak en slegs op wild gekonsentreer. Die gevolg is dat daar baie min beeste oor is in die bosveldstreek. Dit het ook pryse opgestoot, sodanig dat speenkalwers tans tot soveel as R8 000 haal.