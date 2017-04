Gestremdheid keer nie dié onnie nie

Een van HFM se personeellede, me Celia Schoeman, het tydens die April vakansie aan die Nasionale Atletiekbyeenkoms vir gestremdes in Port Elizabeth deelgeneem en ‘n goue medalje verower. Die byeenkoms is vanaf 1 April tot 4 April 2017 aangebied.

Celia het aan die F42 klas (Amputasie bo die knie) deelgeneem. Sy behaal ‘n afstand van 18.81m in Skyfwerp wat ook haar persoonlike beste prestasie was. Hiermee verower sy ‘n goue medalje.

Celia het haar been verloor tydens ‘n ongeluk net buite Bela Bela toe sy haar netbalspannetjie deurgeneem het om daar te gaan deelneem. Swaar reën op die pad, en ‘n vragmotor wat uit sy baan beweeg het, oppad terug na Thabazimbi het veroorsaak dat sy beheer oor die voertuig verloor en die voertuig teen ‘n boom gebots het.

Celia het nie gaan lê nie en het geveg om weer voor in die klas te wees om haar taak as onderwyser te vervul.

Intussen het sy weer by sport betrokke geraak waar sy nie net afrigting gegee het nie, maar ook weer aktief as gestremde aan sport begin deelneem het. Celia sê haar doelwit is om gedurende 2018 Suid-Afrika internasionaal te verteenwoordig op die sportveld.

Hoërskool Frikkie Meyer is met reg trots op haar as leerkrag en die voorbeeld wat sy stel deur die terugslag wat sy in ‘n voorslag omgedraai het.