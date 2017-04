Polisie moet boerdery vergoed vir brandskade

Deur Jeanne-Marié Versluis 20 April 2017: Netwerk24

Nog ’n boerderyonderneming wat skade gely het weens die brand wat in Augustus 2008 vanaf die polisie se opleidingsinstituut, Verdrag naby Thabazimbi, versprei het, gaan nou skadevergoeding kry.

Inniesak-beleggings bedryf ‘n gemengde boerdery onderneming, wat wildboerdery insluit, op verskeie plase in die Rankinspas-distrik wat aan ander mense behoort. Die onderneming huur die plase vir sy bedrywighede.

Inniesak het ’n skikkingsooreenkoms met die Suid-Afrikaanse regering en die minister van polisie bereik waarvolgens dié verweerders hom R1 063 662 teen 31 Mei sal betaal.

Die verweerders sal ook Inniesak se regskoste (vir sy skadevergoedingseis in die hooggeregshof in Pretoria) betaal.

Die skikking is Woensdag ’n bevel van dié hof gemaak. Die hof het in 2013 bevind die staat en die minister van polisie is aanspreeklik vir die brandskade wat plaaseienaars gely het.

Die brand het op 28 Augustus 2008 naby die polisie se skietbaan op Verdrag uitgebreek. Die polisie was nalatig deurdat die brand versprei het.

Die adjudant-offisier wat in 2008 in beheer was van die instandhouding van toerusting en die maak van brandpaaie op Verdrag was afwesig toe die brand begin het. Hy was op ’n kursus in Kaapstad.

Die hof het vroeër bevind dat niemand daar was – laat staan nog ’n gekwalifiseerde persoon – wat die brandbestrydingsproses beheer het nie. Net die studente en die opleidingsbeamptes was daar. Die studente is blykbaar beveel om ses klein brandblussers en ’n paar grotes te gebruik.

’n Brandkenner het getuig sulke blussers behoort juis nie teen veldbrande gebruik te word nie omdat dit die brand aanblaas eerder as om dit te smoor. Water moes gebruik word.

Inniesak sê in hofstukke sy waterpype, heinings, vee en weiding het skade gely. Hy moes onder meer 30,5 km se wildheining en 5 km se veeheining vervang. Weiding van 2 625 ha (vir 76 beeste, 118 bokke en 80 skape) is daarmee heen. ’n Rooibok, ’n koedoe, ’n sebra en twee skape het ook doodgebrand.

In ‘n ander saak het die hof onlangs gelas dat R3 784 193,00 betaal word aan Johan Coenraad Weilbach, een van die boere wat skade gely het. Dié bevel het ook gespruit uit ’n skikking met die verweerders.