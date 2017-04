Thabazimbi-omgewing voel Botswana-skudding

Thabazimbi en omgewing se inwoners was Maandagaand omstreeks 19:40 bietjie verwonderd waar hulle gesit en TV kyk, toe hulle ‘n snaakse dreuning hoor aankom, soos ‘n trein waar daar nie eens ‘n trein naby was nie. Ander het gedink daar word weer met dinamiet by die myn geskiet of dat daar dalk ‘n groot myntrok oppad is, sonder dat daar ‘n werklike myn naby was.

Dit was eers toe die deure en vensters begin ruk en selfs die bank in die sitkamer begin skud, dat mense besef het dat dit ‘n aardbewing is.

Die aardbewing, met ‘n sterkte van 6,5 op die Richterskaal, se episentrum was in ‘n yl bewoonde deel van Botswana, sowat 238km noordwes van Botswana se hoofstad, Gaborone. Die skudding was sowat twee kilometer ondergronds en het sowat 30 sekondes geduur. Naskokke is tot soveel as drie minute daarna gevoel. Volgens die Botswana regering is geen skade of menseverlies aangemeld nie.

Buiten die Thabazimbi omgewing, is die skudding so ver as Zimbabwe, Mosambiek en KwaZulu Natal gevoel. Naskokke is die aand tot in Johannesburg, Pretoria, Bloemfontein en Rustenburg gevoel.

Dit lyk ook asof die ou dame op Thabazimbi net nie wil gaan slaap nie. Volgens inwoners gaan die swigting van die myngroef, wat gelei het tot die staking van mynbedrywighede by die Kumba Thabazimbi Ystermyn, steeds voort met reuse rotse wat nou en dan teen die groef-wand, waar die swigting plaasgevind het, afrol.