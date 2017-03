Obaro Hartbeespoort hou openingsmakietie

Obaro het gedurende Maart 2017 hul 26ste handelswinkel met ’n groot openingsmakietie gevier.

Verskeie trekpleisters soos mini-gholf, gassprekers, promosiepryse en gelukkige trekkings het groot pret vir die hele gesin verseker. “Ons voel geëerd dat soveel mense die opening van Obaro se jongste toevoeging bygewoon het,” sê Jan Duvenhage, die Besigheidsbestuurder van Obaro Hartbeespoort. “Ek en my span staan gereed om kliënte – of hulle nou ’n boer, ’n hengelaar of ’n tuinier is – met kundige advies en gehalte produkte by te staan.

” Uitstallings en demonstrasies deur verskeie van Obaro se top verskaffers het Obaro Hartbeespoort se parkeerarea in ’n feesterrein omskep. Dit gepaard met die musiek wat deur Bosveld Stereo voorsien is, het as’t ware ʼn openingsfees verseker.

Die dag het ook ’n groot bederf vir hengelaars en tuiniers ingehou met praatjies deur Protea hengelaar Robert Kotze, Johan Lotriet van Efekto en Welma Jurgens van Protek.

Meeste gaste het egter tougestaan om in aanmerking te kom vir die gelukkige trekking.

Daar was verskeie pryse op die spel maar die gekose pryse was die 7-stuk Ferruci tuinstel, CADAC gasbraaier en Romer koelhouer. Timothy Mahangu het met die Romer koelhouer, Linda Botts met die CADAC gasbraaier en Dries Ehlers met die 7stuk Ferruci tuinstel weggestap.

As Obaro Hartbeespoort se openingsmakietie as ’n maatstaf gebruik kan word vir alles wat hierdie handelswinkel vir kliënte inhou, moet die inwoners van Hartbeespoort hulself gereedmaak vir groot opwinding.