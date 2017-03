Laerskool Koedoeskop presteer vroeg in die jaar

Skaakprestasies (foto onder links)

Nia Naude het as deel van die dogters o/12-A span aan die A liga deelgeneem. Nia het op bord twee gespeel en sy ontvang ‘n brons medalje. Die A liga is die hoogste vlak van die kompetisie waaraan ‘n skaakspeler blootgestel kan word tydens die SA Kampioenskappe. Nia is ook die eerste dogter wat vir drie opeenvolgende jare aangewys word as die Junior Skaakdogter van die jaar vir die Bojanala Skaakunie Span.

Marli Fourie was deel van die Dogters o/8-A span en neem aan die C liga deel. Marli ontvang ‘n goue medalje. Met haar 6 uit die 7 oorwinnings ontvang Marli ook ‘n toekenning as die algehele wenner van die o/8-A spelers.

Nicolaas Cohen was deel van die o/12-B span en neem aan die D liga deel. Nicolaas ontvang ‘n goue medalje met 4 uit die 7 oorwinnings. Die Seuns o/12-B span was ook die algehele wenners van die SA kampioenskappe.

PJ Cohen was deel van die Seuns o/10-C span en neem aan die C liga deel. PJ ontvang ‘n brons medalje.

Ewan Vorster was deel van die Seuns O/10-C span & neem aan die C liga deel. Ewan ontvang ‘n brons medalje.

Atletiekprestasies (foto bo regs)

Laerskool Koedoeskop het ‘n baie goeie atletiek seisoen gehad. Vanaf die Huissport byeenkoms op 20 Januarie, was daar reeds ’n paar atlete waarmee rekenskap gehou kon word.

Laerskool Koedoeskop het ook die Kring-byeenkoms aangebied waartydens 36 van hulle atlete deur gedring het na die volgende byeenkoms op Warmbad.

Na die byeenkoms dring ses van Laerskool Koedoeskop se atlete deur na die Area-byeenkoms wat by Laerskool Ellisras aangebied is.

Pragtige prestasies is gelewer deur Patrick Loots, Jayden Heynecke en Angie Smit, wat almal ‘n derde plek tydens hierdie byeenkoms behaal het.