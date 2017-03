Jagveld, aksiebelaai soos net uit die pen van Deon Meyer

Jagveld, ‘n nuwe Suid Afrikaanse aksie film uit die pen van Deon Meyer, word by Thabazimbi se Super Kunstegrot op Vrydag 17 Maart, dieselfde dag as wat dit landwyd bekendgestel word, vertoon.

Thabazimbi het een groot voordeel, naamlik dat Danie Putter, wat die rol van AJ in die film vertolk, ook daar sal wees om die fliekgangers te ontmoet. Danie is ‘n Bosveldseun uit ons eie kontrei en buiten akteur, boer hy op Goedgedacht in die Dwaalboom distrik.

In die film vertolk Leandie du Randt die vroulike hoofrol van Emma le Roux. Jy het nog nooit vantevore vir Leandie du Randt só gesien nie, maak jouself gereed vir ’n aksiebelaaide fliek en dit in Afrikaans.

Die storie van Jagveld draai om Emma wat op-pad is huis toe, die familieplaas in die Groot Karoo. Mooi, sagte Emma, die pasifis en laerskool-onderwyseres. Sy het hierdie roete al ’n duisend keer gery, sonder voorval. Maar nie vandag nie as haar paaie kruis met Bosman en Baz en Jay. En Boela en AJ en Piet.

Bosman is die baasbrein van die dwelmsindikaat. Hy is ’n psigopaat. Meedoënloos en geweldadig. Baz en Jay is sy meelopers, moordenaars, monsters. AJ en Boela, die rykmansseuns wat hoop om geloofwaardigheid en vinnige geld in dié wêreld te maak. En Piet, die bangbroek, die swakkeling wat alles en enigiets vir sy neef Bosman sal doen.

Emma sien hoe dié ses ’n polisieman skiet.

Die moordenaars gewaar haar en die res van die rolprent moet sy verbete baklei om uit hul kloue te bly. Hulle dink sy is ’n maklike teiken; ’n prooi waarmee hulle gou-gou kan klaarspeel. Maar die jagtog op Emma verloop glad nie soos hulle beplan het nie.

Neels van Jaarsveld en Edwin van der Walt is van Leandie se medespelers.

Nou jag hulle haar soos ’n dier in die Groot Karoo. Sy’s mos maklike prooi. Dis gou-gou klaar.

Die probleem is, Emma is Jacques le Roux se kind. En Jacques le Roux was ‘n Recce.

Sy skrik nie vir koue pampoen nie en is ’n sterk vrou waarna vroue en meisies van alle ouderdomme kan opsien, meen die vervaardigers.

Dié jagtog wil nie volgens plan verloop nie. Dit ontrafel. Vinnig. Wat hulle dryf is nie meer haat of wraak nie: Nou is dit oorlewing. Moet dit nie mis nie.

Kom ervaar gerus die grootskerm en uitstekende klankstelsel van fliek in die KunsteGrot.

Kaartjies is R50 per persoon en die vertoning is 18:30 vir 19;00.

Vir meer kontak, skakel Rita Volschenk by 083 7448559.