HFM Bobaas in Bosveld Atletiek Interhoër

Hoërskool Frikkie Meyer het nie alleen die afgelope naweek die Interhoër Atletiekbyeenkoms op Thabazimbi aangebied nie, maar onoorwonne vir die tweede agtereenvolgende jaar, met bykans al die trofeë weggestap.

Die 54 ste Bosveld Interhoër is op die atletiekveld van Hoërskool Frikkie Meyer aangebied. Die sewe Waterbergskole wat deel van hierdie tradisie vorm het op ‘n nat dag mekaar die stryd aangesê met die opkoms van die dirigente na ‘n indrukwekkende openingseremonie. Die ander deelnemende skole was: Hoërskole Ellisras, Hans Strydom, Nylstroom, Warmbad en Ben Viljoen.

Hier het kreatiewe denke, artistiese formasies en skouspel die reën op die agtergrond gedwing en die sangers en atlete hul dirigentekorps luidkeels ondersteun. Hierdie momentum is op die atletiekbaan voortgesit met puik vertonings deur die atlete.

As gevolg van die nat omstandighede was die baan swaar en was die bestaande rekords nooit in gevaar nie. Baie goeie eersteplekke is deur onder andere Marco Myburgh (o/17 100m, 200m, 400m en aflosse) behaal, maar die beste atleet van die dag op die baan was Thimiswa Nemavohla (o/15) van Frikkie Meyer met sy 14.6s in die 110m hekkies.

Veldrekords is verbeter deur Brendon Vermaak (HFM) in die gewigstoot o/19 met ‘n wenafstand van 16.53m en ook deur Devoux Deysel met sy 63.43m in die o/16 spiesgooi, wat verseker het dat hy as die veldatleet van die dag aangewys is. Daniël Letsebe (o/19) van Nylstroom (100m, 200m, verspring) is aangewys as die atleet met die beste puntetotaal uit drie items.

Die aflosse is oorheers deur die atlete van Hoërskool Piet Potgieter en hul wen ook beide trofeë in dié afdeling asook die Junior dogterstotaal trofee.

Die res van die trofeë behoort egter aan Hoërskool Frikkie Meyer naamlik Junior seuns- , Senior seuns-, Senior dogterstotaal, Beste Seunspan, Beste Dogterspan en ook die NTK Groottotaal trofee.

Die kersie op die koek was egter toe HFM as wenners van die gesogte Grootegeluk Steenkoolmyn Interhoër sang Wisseltrofee aangewys is. Hiermee is HFM vir die laaste twee jaar onoorwonne op die pawiljoen en die atletiekbaan.

Hierdie tradisie en kompetisie word in 2018 op die gronde van die Hoërskool Ellisras voortgesit.

Hooffoto: Annemé Atletiek