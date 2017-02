Koedoeskop-boere se lande onder water

Talle lande langs die Krokodilrivier, wat deel is van die Koedoeskop Besproeiings Skema, was vanoggend, Vrydag 24 Februarie, omstreeks 08:00 reeds onder water met die Krokodilrivier wat oor sy walle geklim het.

Die rivier styg reeds en alhoewel die water by die Blou-brug by die Northam Thabazimbi/Brits aansluiting blykbaar reeds begin daal, het die volle vloed nog nie die Koedoeskop gebied getref nie.

Annerie Ehlers berig vanaf Koedoeskop dat honderde hektaar sojaboon- en sonneblom-lande reeds in die slag gebly het. Op hierdie stadium kon die totale omvang van die skade nog nie vasgestel word nie. Die mielieoeste hang af van of die koppe onder water was en hoeveel gaan vrot van die baie water.

Die meeste huise wat gedurende die vorige vloed binne die vloedlyn was, is afgebreek en het inwoners nuwe huise op hoër laat bou. Op hierdie stadium lyk dit nog nie of daar huise ontruim moes word nie.

By die plaas Kromdraai van Chris en Gert Ehlers is die impak redelik sigbaar in die aangehegte foto’s.

Alhoewel meer as 500mm in die gebied sedert Januarie geval het, is die meeste water afkomstig uit die damme in die opvangsgebied van die Krokodil-, Pienaars- en veral die Elandsrivier. Die Elandsrivier het op ’n stadium oor die brug tussen Mogwase en Rustenburg gestroom en dit is dalk beter om eerder die pad verby Sun City en Bosbokrand te neem om Rustenburg te bereik.

Geen nuwe nuus is ontvang aangaande die pad tussen Thabazimbi en Brits nie, alhoewel daar vroeëre gerugte was dat die pad naby Assen en Atlanta ook onder water was.

Met die groot neerslae in die opvanggebied van die Elandsrivier was die Vaalkopdam, wat nie oor sluise beskik nie, gister sowat 126% vol. Dit het afgeneem na 106% vanoggend, en hierdie water moet nog die Koedoeskop-gebied tref.

Enige verdere inligting kan aan Kwêvoël gestuur word by kwevoe@kwevoel.co.za. Stuur asseblief fotomateriaal in die oorspronklike grootte (2M en groter).