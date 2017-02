Polisie slaan toe op Dwelmfabriek in Limpopo

Die polisie in Limpopo het Dinsdagaand op ’n dwelmfabriek in die Dennilton-gebied toegeslaan waar daar op meer as R10 miljoen se Mandrax beslag gelê is.

Brig. Motlafela Mojapelo, polisiewoordvoerder, sê die polisie het inligting van die dwelmfabriek in die Thabakhubedu-nedersetting buite Dennilton ontvang.

Die mense wat by die dwelmfabriek betrokke was, was glo ook deel van ’n motordiefstalsindikaat.

Twee mans, onderskeidelik 26 en 39 jaar oud, is op heterdaad betrap en in hegtenis geneem. Hulle sal eersdaags in die Moutse Landdroshof verskyn op verskeie aanklagte waaronder die besit van gesteelde voertuie, die vervaardiging van dwelms, sowel as handel in dwelms. Twee van hul makkers het gevlug.

Mojapelo sê die polisie se misdaadintelligensie-eenheid, sowel as die honde-eenheid, forensiese ondersoekers en die Groblersdal-polisie, was deel van die klopjag.

Daar is op toerusting beslag gelê wat gebruik is vir die vervaardiging van Mandrax. “Die toerusting is sowat R2 miljoen werd,” sê Mojapelo.

Die polisie het ook op chemikalieë wat gebruik word in die vervaardiging van Mandraxtablette, sowel as industriële stowe waarop die brousels gekook is, beslag gelê.

Vyf groot sakke van 25 kg elk vol poeier wat gebruik word om Mandraxtablette te vervaardig, is ook gevind. “Die straatwaarde daarvan is sowat R10 miljoen,” sê Mojapelo.

Daar is ook op R29 820 in kontant in die fabriek beslag gelê.

Twee gesteelde voertuie, ’n Ford Meteor en ’n Nissan NP300-bakkie, wat in 2009 in Thabazimbi gesteel is, is by die fabriek gekry.

Mojapelo sê nog mense sal in hegtenis geneem word. Bron NETWERK24