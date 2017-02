Chris en Refentse baie gewild by Kunstegrot

Twee betreklik nuwe kunstenaars het Donderdag 9 Februarie by die KunsteGrot op Thabazimbi, die gehoor vermaak. Hulle is naamlik die jong opkomende Afrikaanse sanger, Chris Else, en die nuwe sensasie, Refentse Moraka. Die twee sing in hul eie taal, saam en apart.

Chris Els het in Zulu en Afrikaans en Refentse op sy beurt in Afrikaans en Sesotho/Zulu gesing.

Die mense het die vertoning baie geniet en dit was duidelik dat die twee ‘n treffer was. Beide Chris en Refentse het gesê dat hulle dit baie geniet het om daar op te tree.

Volgens Chris sien Thabazimbi se gehoor hom beslis weer. Refentse is vinnig besig om die Afrikaanse musiekleer te klim en daar lê vir beide die sangers ‘n goeie toekoms en wag.

Volgende op die lys is die fliek “Vir die Voëls” wat hierdie naweek vertoon word.