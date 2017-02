Inwoner van Leeupoort-Vakansiedorp dood geskiet

Die rustigheid van Leeupoort-Vakansie dorp is Vrydagoggend vroeg tot stilstand geruk toe ‘n inwoner, Daniël Jacobs (62), in sy huis deur drie booswigte oorval en dood geskiet is. Die aanvallers het ‘n steen deur een van die groter vensters gegooi om toegang tot die huis te verkry.

Bridgadier Motlafela Mojapelo, van die Rooiberg Polisie Stasie, het bevestig dat Daniël Jacobs (62) doodgeskiet is toe hy omstreeks drie uur die oggend opgestaan het om water te gaan drink.

Sy vrou, Emmarentia (61), het onraad bemerk toe sy mense waargeneem het wat buite die huis beweeg en haarself in die badkamer toegesluit, vanwaar sy hulp op haar selfoon ontbied het.

Toe die bure op die toneel kom het hulle Jacobs met ‘n noodlottige geweerskoot wond in sy bors aangetref. Slegs Emmarentia se handsak word vermis.

Die polisie se honde-eenheid is ontbied om die verdagtes op te spoor. Inwoners vanuit die omgewing het hulle in hul soektog bygestaan.

Intussen is vasgestel dat die drie mans wat gesoek word, blykbaar goed bekend is met die uitleg van die huise in die dorpie.

Die dorpie is ver van die Thabazimbi-Bela Bela pad, wat beteken dat hulle twee wildwerende grensdrade moes knip om toegang tot die dorp deur die wildplaas te verkry.

Daar is ook vasgestel dat die verdagtes na die aanval in ‘n voertuig geklim en weggery het. Hulle word steeds vermis.