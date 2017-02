Milde neerslae maak damme vol

Die Thabazimbi dorp en omgewing het sedert die begin van die jaar meer as die gemiddelde neerslae vir hierdie tyd van die jaar gehad.

So tussendeur was daar ook hier en daar ’n wolkbreuk wat die omgewing getref het. Die eerste was in die Setaria omgewing waar 114mm op 4 Januarie geval het en water eenvoudig deur die landerye gespoel het op pad na die Krokodilrivier.

Die Bierspruit is in vloed en die pad na die Rooidam-kleinhoewes totaal onder water. Die water het ook etlike meters in die pad wat na die kleinhoewes lei opgestoot. By party plotte moes die eienaars die varke en ander kleinvee se hokke oopmaak om te verhoed dat hulle daar vasgekeer word en verdrink.

Die Krokodilrivier is huidig ’n paar meter onder die brug oor die rivier op die Thabazimbi-Rustenburgpad. Die vol rivier veroorsaak dat Bierspruit se water nie alles kan inloop nie en stoot dit redelik wyd uit by die samevloeiing van die spruit en die rivier. Die drif by Elandskuil is ook onder water met die rivier wat vol vloei.

Die hele omgewing het goeie neerslae gehad en in sekere gedeeltes het daar sedert die begin van die jaar meer as 600mm gereën.

Die pad tussen Thabazimbi en Brits was Woensdag onder water maar geen verdere berigte is hieroor ontvang nie. Die Elandsrivier het ook afgekom en in die omgewing van Sun City het die rivier ook oor die pad gestoot.

Vaalkopdam, wat einde verlede jaar maar sowat 16% vol was en wat deur die Elandsrivier gevoed word, is tans 102% vol. Buiten die groot neerslae in Gauteng waarvan baie van die afvloei in die Hartbeespoortdam, wat nou op 98% vol staan, beland en die Krokodilrivier op sy verdere pad Noordwaarts verder voed, eindig die water uit die Vaalkopdam ook uiteindelik in die Krokodilrivier voordat dit by Thabazimbi verbyvloei.

Daarby is die Roodekoppiesdam en Klipvoordam ook vol of byna vol. Alle verdere neerslae sal verseker dat al hierdie damme ook oorloop, indien dit nie reeds die geval is nie. Die grond is versadig aan water en al die reënwater loop eenvoudig weg in die riviere en spruite.

Sover dit vasgestel kon word, is daar nog nie waarskuwings van moontlike oorstromings vanaf Magalies Water ontvang nie. Indien die reën neerslae volhou, is die moontlikheid van oorstromings in die laerliggende besproeiings-gebiede vanaf Koedoeskop tot by Makoppa nie uitgesluit nie.