Ramaphosa se heuningkwas beïndruk nie voormalige SA super entrepreneur

Gedurende ‘n inligtingsessie verlede week in Davos waar die Wêreld Ekonomiese Forum vergader het, het Cyril Ramaphosa, Adjunk President van Suid-Afrika, ‘n helde verwysing gemaak na die Suid-Afrikaans gebore entrepreneur, Elon Musk van Paypal-faam wat die wêreld sy eerste produksie elektriese motorvoertuig, die Tesla gegee het en super entrepreneur van SpaceX, die eerste privaat ruimtevaart firma wat op ‘n kommersiële basis herwinbare vuurpyle vir die ruimte- industrie lanseer.

Musk, ‘n oud leerling van Boys High in Pretoria, het pas nadat hy sy matriek voltooi het, na Amerika verhuis, homself in Calefornië gevestig en daar sy heil gevind waar hy jong ingenieurs uit die “Silikon Vallei” betrek en deel van sy drome gemaak het.

Ramaphosa het tydens sy toespraak geskimp dat die Suid-Afrikaanse regering hierdie super entrepreneur se genialiteit by Suid-Afrika moet betrek. ‘n Skimp wat geen trefkrag het nie aangesien die Suid-Afrikaanse regering nie in die opbouing van tegnologie en vaardighede belê nie.

Musk is egter deur die VSA se nuwe president, Donald Trump, betrek en is reeds aangestel in een van die president se raadgewende spesialisgroepe. Alhoewel Musk hom voor die verkiesing teen Trump se kandidatuur uitgespreek het en as groot kampvegter teen aardverhitting, sy stem daarteen dik maak, het hierdie nuwe skuif die wind uit joernaliste se seile geneem aangesien Trump en baie van sy ondersteuners aardverhitting as ‘n foefie sien.

Net so het Musk se steun vir die nuut aangestelde Staatsekretaris, Rex Tillerson, wenkbroue laat lig. Die feit is egter dat Musk se vennoot in die totstandkoming van Paypal, Peter Thiel, reeds lank voor Trump se verkiesing as president, noue bande met Trump gehad het. Tillerson is ‘n man van woord en daad en daar is geen rede dat Musk hom nie hoef te steun nie.

Net soos Musk die motor, ruimte en songedrewe industrieë op hul koppe gedraai het, is Trump besig om die politieke arena te ontwrig. Dit voeg meer waarde tot hul eiesoortige benaderings as wat hul verskille mag impliseer.

Om werkverskaffing in die VSA se vervaardigingsektor te skep was ‘n fokuspunt regdeur Trump se verkiesingsveldtog. Ekonome in Wall Street was skepties hieroor aangesien tegnologiese vordering baie van hierdie tipe poste oorbodig gemaak het, tog is daar diegene wat glo dat Tesla voordele vir Musk inhou indien hy Trump sou help.

Die skepping van hoë tegnologiese vervaardigings poste in die VSA geniet hoë prioriteit by die regerings-administrasie ten opsigte van werkskepping en daar word geglo dat Elon Musk oor doelwitte beskik om dit te bereik wat reg in lyn met Trump se administrasie sal wees.

Tesla se aandele prys het oorspronklik na Trump se onverwagte oorwinning in November geval, maar het weer begin styg soos die vrese oor hoe nuwe skoon energie-maatreëls die omgewings-fokus van die maatskappy mag affekteer, vervaag het.

Ons lewe in ‘n komplekse wêreld met komplekse persoonlikhede wat nie noodwendig in die vakkies pas waarin die media hulle sou wou plaas nie.

(Bron: Alec Hogg – BuzNews.com en Bloomberg)