Agt rykste mans besit soveel as die helfte van die armer nasies – Eight richest men own same wealth as half of the poor world

Winnie Byanyima, uitvoerende direkteur van Oxfam International, ‘n internasionale konfederasie van liefdadigheidsorganisasies wat op die globale uitwissing van armoede gefokus is, het in ‘n amptelike Oxfam verslag bekend gemaak dat slegs agt mans net oor soveel rykdom beskik as wat die 3,6 miljard mense, wat die helfte van die laer inkomste gedeelte van die totale wêreld se bevolking uitmaak, verdien. Die verslag is in Davos tydens die jaarlikse vergadering van politieke- en besigheids-leiers bekend gemaak.

Die publiek se woede oor hierdie wanbalans is besig om weerklank regoor die wêreld beslag te kry, ondermeer deur die afgelope inhuldiging van Donald Trump as 45 ste President van die Verenigde State van Amerika, waar dit ‘n beduidende faktor was in sy verkiesing as president. Net so het dit ook ‘n groot rol gespeel in die verkiesing van President Duterte in die Philippyne asook Brexit in Verenigde Koninkryk.

Die Oxfam verslag, “An economy for the 99 percent”, het getoon dat die gaping tussen ryk en arm baie groter is as wat aanvanklik gevrees is. Dit het ook besonderhede bevat van hoe groot besighede en die super-rykes hierdie krisis verder aanvuur deur belasting ontduiking, druk op al laer besoldiging en deur hul krag te misbruik om politieke besluite te beïnvloed.

Alles dui op ‘n fondamentuële verandering wat gemaak sal moet word om te verseker dat die ekonomie vir almal, en nie net vir ‘n gelukkige paar mense nie, moet werk.

Die verslag wys hoe ons gebroke ekonomieë die welvaart na die ryk elite kanaliseer ten koste van die arm gemeenskappe waarvan die meerderheid vroue is. Die rykstes is besig om welvaart vir hulself teen ‘n sneller tempo te skep, sodanig dat die eerste triljoenêr binne 25 jaar aangewys sal kan word.

Om hierdie bedrag van $1 triljoen in perspektief te sien is dieselfde as om $1 miljoen per dag vir die volgende 2738 jaar te spandeer.

Nuwe data aangaande die verspreiding van globale welvaart, veral in Indië en China, dui daarop dat die armste helfte van die wêreld baie minder verdien as wat voorheen bevind is. Indien hierdie date ‘n jaar gelede beskikbaar was, sou dit getoon het dat nege miljardêrs se welvaart vergelyk kon word met die totale welvaart van die armste helfte op die planeet, en nie 62 soos Oxfam toe bevind het nie.

Hierdie ongelykheid lei daartoe dat honderde-duisende mense in armoede vasgevang word. Dit vernietig gemeenskappe en ondermyn demokrasie.

“Regoor die wêreld is daar mense wat agtergelaat word. Die lone stagneer terwyl die korporatiewe base miljoene dollars in bonusse huis-toe vat; gesondheidsorg en onderwys dienste word besnoei terwyl die super rykes belasting ontduik.

Die armes se stemme word geïgnoreer terwyl regerings na die pype dans van groot besigheid en die welvarende elite.

Vroue, wat oor die algemeen in die laer inkomstegroepe werk kry, staar erge diskriminasie in die gesig deurdat hulle ‘n disproporsionele bedrag ontvang om te oorleef. Teen die huidige koers sal dit vroue 170 jaar neem om dieselfde verdienste vir dieselfde werk as mans te ontvang.

‘An Economy for the 99 percent’ het ook bekend gemaak van hoe groot besigheid en die super rykes hierdie ongelykheid aanvuur. Dit wys hoe dit hulle in staat stel om die winste na hul welvarende aandeelhouers te maksimaliseer, groot korporasies belasting te ontduik en lae besoldiging op werkers af te dwing en minder aan hul verskaffers te betaal. Selfs hoe hul minder in hul eie besighede belê.

Oxfam het gewys op die lot van vroulike werkers by ‘n klerefabriek in Viëtnam, wat 12 ure per dag, ses dae ‘n week gewerk het en steeds gesukkel het om $1 per uur te verdien om klere aan sommige van die wêreld se bekendste mode-merke te verskaf. Die uitvoerende direkteure van hierdie maatskappye tel onder die hoogs besoldigde mense in die wêreld.

Korporatiewe belastingontduiking kos arm lande ten minste $100 miljard per jaar. Dit is genoeg geld om jaarliks onderwys aan die 124 miljoen kinders wat nie op skool is nie te bied.

Die verslag onderskryf hoe die super rykes ‘n netwerk van belasting ontduiking gebruik om te verhoed dat hulle hul deel tot die belasting inkomste betaal, asook hoe die leërmag van welvaartbestuurders daarvoor sorg dat hul kliënte se wins op hul beleggings gewaarborg word, iets wat die gewone beleggers nie voor kwalifiseer nie.

Teenstrydig met die algemene opvatting is baie van die super rykes nie “self-gemaak” nie. Oxfam se analise wys dat die helfte van die wêreld se miljardêrs hul welvaart geërf het of verkry het deur industrieë wat vatbaar is vir korrupsie en baantjies vir boeties deur die aanstelling van vriende of kennisse in uitvoerende posisies, sonder behoorlike inagneming van hul vaardighede en kwalifikasies.

Dit demonstreer ook hoe groot besigheid en die super rykes hul geld en kennisse aanwend om te verseker dat die staat polities in hul guns werk. As voorbeeld is daarop gewys dat miljardêrs in Brazilië daarop uit was om verkiesings te beïnvloed en hul suksesvol daarin was om belasting te verminder terwyl daar ook ruimhartige belasting toegifte aan olieprodusente in Nigerië toegestaan word.

Sy het ook gesê dat miljoene mense wat agtergelaat is deur gebroke ekonomieë oplossings benodig en nie slaansakke nie. Dit is hoekom Oxfam ‘n eerlike benadering bepleit tot die bestuur van ons ekonomieë sodanig dat dit vir die meerderheid en nie net die gelukkige paar werk nie.

Winnie Byanyima, Executive Director of Oxfam International, an international confederation of charitable organizations focused on the alleviation of global poverty, revealed in a report released by Oxfam, that eight men own the same wealth as the 3.6 billion people who make up the poorest half of humanity.

This report was published to mark the annual meeting of political and business leaders in Davos.

Public anger with inequality is already creating political shockwaves across the globe. Inequality has been cited as a significant factor in the recent election of Donald Trump in the US, the election of President Duterte in the Philippines, and Brexit in the UK.

Oxfam’s report, ‘An economy for the 99 percent’, shows that the gap between rich and poor is far greater than had been feared. It details how big business and the super-rich are fuelling the inequality crisis by dodging taxes, driving down wages and using their power to influence politics.

It calls for a fundamental change in the way we manage our economies so that they work for all people, and not just a fortunate few.

The report shows how our broken economies are funnelling wealth to a rich elite at the expense of the poorest in society, the majority of whom are women. The richest are accumulating wealth at such an astonishing rate that the world could see its first trillionaire in just 25 years.

To put this figure in perspective – you would need to spend $1 million every day for 2738 years to spend $1 trillion.

New and better data on the distribution of global wealth – particularly in India and China – indicates that the poorest half of the world has less wealth than had been previously thought. Had this new data been available last year, it would have shown that nine billionaires owned the same wealth as the poorest half of the planet, and not 62, as Oxfam calculated at the time.

Inequality is trapping hundreds of millions in poverty; it is fracturing societies and undermining democracy.

“Across the world, people are being left behind. Their wages are stagnating yet corporate bosses take home million dollar bonuses; their health and education services are cut while corporations and the super-rich dodge their taxes; their voices are ignored as governments sing to the tune of big business and a wealthy elite.”

Women, who are often employed in low pay sectors, face high levels of discrimination in the work place, and who take on a disproportionate amount of unpaid care work often find themselves at the bottom of the pile. On current trends it will take 170 years for women to be paid the same as men.

‘An Economy for the 99 percent’ also reveals how big business and the super-rich are fuelling the inequality crisis. It shows how, in order to maximize returns to their wealthy shareholders, big corporations are dodging taxes, driving down wages for their workers and the prices paid to producers, and investing less in their business.

Oxfam interviewed women working in a garment factory in Vietnam who work 12 hours a day, 6 days a week and still struggle to get by on the $1 an hour they earn producing clothes for some of the world’s biggest fashion brands. The CEOs of these companies are some of the highest paid people in the world.

Corporate tax dodging costs poor countries at least $100 billion every year. This is enough money to provide an education for the 124 million children who aren’t in school and fund healthcare interventions that could prevent the deaths of at least six million children every year.

The report outlines how the super-rich use a network of tax havens to avoid paying their fair share of tax and an army of wealth managers to secure returns on their investments that would not be available to ordinary savers.

Contrary to popular belief, many of the super-rich are not ‘self-made’. Oxfam analysis shows over half the world’s billionaires either inherited their wealth or accumulated it through industries which are prone to corruption and cronyism.

It also demonstrates how big business and the super-rich use their money and connections to ensure government policy works for them. For example, billionaires in Brazil have sought to influence elections and successfully lobbied for a reduction in tax bills while oil corporations in Nigeria have managed to secure generous tax breaks.

Byanyima said: “The millions of people who have been left behind by our broken economies need solutions, not scapegoats. That is why Oxfam is setting out a new common sense approach to managing our economies so that they work for the majority and not just the fortunate few.”