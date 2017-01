100% slaagsyfer vir HFM matrieks

Hoërskool Frikkie Meyer op Thabazimbi is een van slegs ses skole in die Limpopo Provinsie wat ‘n 100% slaagsyfer behaal het met die 2016 matriek eind-eksamen.

Vyf leerlinge het besondere prestasies gelewer deur sewe en meer onderskeidings te behaal. Hierdie individuele prestasies is gelewer deur Lesné Pauw wat 8 onderskeidings verkry met ‘n 93.4% gemiddeld; Shaun Steenkamp met 8 onderskeidings en ‘n 90.1% gemiddeld; Hengert de Villiers met 8 onderskeidings en 84.3% gemiddeld; Liandi Pienaar met 7 onderskeidings en 85.4% gemiddeld en Johan Bezuidenhout met 7 onderskeidings met ‘n gemiddeld van 83.8%. Vyf leerlinge slaag met 5 onderskeidings en vier leerlinge met 4 onderskeidings elk.

HFM het ook verskeie Provinsiale Toekennings van die Limpopo Departement van Onderwys ontvang naamlik:

100% Slaagsyfer – Een van 6 skole wat hierdie toekenning in die Limpopo Provinsie ontvang;

Top 1 (Posisie 1): Skool met betrekking tot die 100% slaagsyfer met 144 Graad 12 leerlinge wat slaag met 96 wat kwalifiseer vir Universiteitstoelating;

Top 11 (Posisie 11): Leerling in die Provinsie met 1684 punte: Lesné Pauw met 93.4% gemiddeld en Top 1 Geskiedenis Leerling (Posisie 1) in die Provinsie: Lesné Pauw met 94%.

Verdere ontledings van HFM se matriekuitslae van die klas van 2016 wys dat 144 Leerlinge slaag met 96 leerlinge wat kwalifiseer vir Universiteit Studies, 46 vir Diploma Studies en twee vir Hoër Sertifikaat Studies en 100% Slaagsyfer in 17 van die 21 vakke waarin eksamen afgelê is.

Sover dit onderskeidings aan betref het die leerlinge ‘n totaal van 185 verwerf terwyl 200 B-Simbole en 245 C-Simbole ook verwerf is.

Die vakke wat die meeste onderskeidings opgelewer het was English First Additional Language (27 onderskeidings), Wiskundige Geletterdheid (14 onderskeidings), Afrikaans Huis Taal (13 onderskeidings), Rekeningkunde (7 onderskeidings), Fisiese Wetenskappe (6 onderskeidings), Rekenaar Toepassings Tegnologie (6 onderskeidings) en Wiskunde (6 onderskeidings).

Skitterende vakgemiddeldes is ook in die volgende vakke behaal met English First Additional Language 70.68%, Rekeningkunde 72.30%, Afrikaans Eerste Addisionele Taal 68.90%, Wiskunde Geletterdheid 66.37% en Siviele Tegnologie met 64.09% van die hoogstes.

Primêre vakke soos Fisiese Wetenskappe 64.03%, Wiskunde 60% en Lewenswetenskappe 57.3% het ook puik gemiddeldes gehandhaaf terwl. Die volgende vakke se vakgemiddeldes het baie goed verbeter: Rekeningkunde tot 72.30%, ‘n verbetering van 17.11% – Fisiese Wetenskappe tot 64.03%, ‘n verbetering van 13.47% – Inligtingstegnologie tot 58.43%, ‘n verbetering van 9.03% – English First Additional Language tot 70.68%, ‘n verbetering van 6.38% en IGO tot 61.64%, ‘n verbetering van 6.21%.

HFM se eerste Siviele Tegnologie groep slaag almal met ‘n gemiddeld van 64,09% wat een A simbool insluit.