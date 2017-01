Rand steeds die beste belegging vir 2017

Die Goldman Sachs Groep, ‘n Amerikaans gebaseerde multinasionale finansiering maatskappy betrokke by globale investering, bestuur en finansiële dienste, het aangekondig dat die BRICS ontluikende markte wat insluit Brazilië, Rusland, Indië en Suid-Afrika, nieteenstaande die kwynende waarde van die rand, steeds die beste beleggings voordele vir 2017 bied.

In die lig van die swak vertoning van die Chinese yaun sowel as die ander tradisionele “veilige” Asiatiese ekonomieë wat sensitief is vir die onlangse verkiesing van Donald Trump met sy “Amerika eerste” verkiesingsmanifes en moontlike beleid, glo Goldman Sachs se analiste dat die ontluikende BRICS markte steeds die beste opbrengste vir investering gaan bied.

Goldman Sachs analiste beveel dat beleggers lang en gebalanseerde ekonomiese pakkette van die BRICS geldeenhede aanbied teenoor die Suid Koreaanse won en Singapoer dollar, twee geldeenhede wat volmag toegang aan beleggers tot blootstelling in China kan bied.

Volgens die analiste staar die VSA beperkinge op invoere in die gesig indien Trump met sy verkiesings-beleid voorgaan, teenoor die BRICS lande wat nie in ‘n groot mate hierdeur geaffekteer sal word nie.

Terwyl die ANC hul 105de verjaarsdagvieringe ten midde van werkloosheid en swak ekonomiese groei hou en president Zuma steeds sy 5% groei vir hierdie jaar aan volgelinge voorhou, is daar realiste soos Gwede Mantashe wat besef dat daar dringend aandag aan werkloosheid, werkskepping en groei in die Suid-Afrikaanse ekonomie gegee moet word om die rand in staat te stel om te herstel, alvorens enigsins geloofwaardigheid aan die president se uitsprake geheg kan word.