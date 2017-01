Eskom mag munisipaliteite se krag afsny

Die Hoë Hof in Noord Kaap het die staatsgedrewe kragvoorsiener, Eskom, die reg verleen om tien wanbetalende munisipaliteite wat versuim het om miljarde rand vir elektrisiteit aan Eskom oor te betaal, se kragtoevoer af te sny.

Eskom is die reg toegestaan om met hulle debiteure af te reken nadat die Hoë Hof AfriForum se hof interdik om Eskom te verhoed om dit te doen van die hand gewys het.

AfriForum het verlede jaar ‘n dringende interdik aansoek in die Hoë Hof in Pretoria ingedien om Eskom te stop om die kragtoevoer na vyf van die munisipaliteite wat geld aan Eskom skuld se kragtoevoer af te sny.

Hierdie interdik aansoek volg op die aankondiging van Eskom oor sy voorneme om die invordering van die inkomste van kraglewering aan munisipaliteite wat geld aan hom skuld, oor te neem.

Eskom se groep uitvoerende beampte belas met kliëntediens, Yanda Noah, het destyds bekend gemaak dat uitstaande munisipale elektrisiteitsrekenings aan die einde van Maart sowat R6 miljard beloop het en dat hulle besig is om met 42 munisipaliteite hieroor te onderhandel.

AfriForum het egter in ‘n geswore verklaring aangevoer dat Eskom, deur die aksie om kraglewering te sny, wetsgehoorsame burgers wat wel hul rekenings betaal, sou straf. Hulle het ook aangevoer dat Eskom oor ander meganismes beskik om die geld aan hule verskuldig in te vorder.

Ongeag dit het die hof AfriForum se aansoek met koste verwerp deurdat die munisipaliteite verantwoordelik gehou moet word vir die uitstaande bedrae, ook dat die reg van die verbruikers nie Eskom se reg om wettiglik hulle skuld in te vorder, oorskadu nie.

Die saak gaan voort aangesien AfriForum hul voorneme wys om die afsny van krag verder te beveg. Tot dan het Eskom die groen lig gekry om voort te gaan om dienslewering te staak aan die munisipaliteite wat hulle geld skuld.

Die staking van elektriese kragvoorsiening sou gister (5 Januarie 2017) begin, maar uitstel is aan die munisipaliteite in die Vrystaat en Noord Wes Provinsies verleen tot 16 Januarie om hul kragrekenings te betaal voordat die krag afgesny sal word.

Die sewe munisipaliteite wat in die Vrystaat geaffekteer word is Tokologo, Nketoana, Nala, Mantsopa, Masilonyana, Dihlabeng and Moqhaka. Die drie munisipaliteite in die Noord Wes Provinsie wat hierdeur geraak word is Naledi, Mamusa and Ventersdorp.

Bron: http://buzzsouthafrica.com/court-permits-eskom-to-disconnect-municipalities-owing-it/