Inwoner op kleinhoewe vermoor

‘n Inwoner van die Spitskop plotte by Thabazimbi, die 54-jarige Bertie Cilliers, is in sy huis op sy kleinhoewe doodgeskiet.

Polisie het inligting aangaande die vermeende moordenaar ingewin nadat Bertie se seun op sy pa se lyk afgekom het.

Die vermeende moordenaar, die 25-jarige Coenie van Wyk, is Saterdag deur die polisie in Rustenburg na ‘n wilde jaagtog aangekeer en is in ’n hospitaal in Rustenburg dood nadat hy homself tydens die jaagtog in die kop geskiet het. Geen motief vir die moord is gegee nie.

Cilliers, wat vermoedelik Donderdagaand agt keer geskiet is, het alleen op die hoewe gebly nadat sy vrou in 2009 oorlede is.