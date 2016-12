Zuma oorleef aanslag om hom uit pos te verwyder

President Zuma het aan die ANC se Nasionale Uitvoerende Komitee (NEC) na afloop van die NEC se debat om hom uit sy pos te verwyder of nie, gesê dat daar mense is wat spook om hom te laat toesluit en dat hy nie sal bedank nie. Indien hy dit sou doen, sou hy homself daardeur aan sy vyande oorhandig.

President Zuma het nog ‘n poging om hom uit sy amp te verwyder oorleef met die NEC vergadering waar 34 ANC lede ten gunste was vir sy verwydering uit sy amp as President van die ANC en 30 lede wat ten gunste daarvan was dat hy sy amp behou. Nog 14 lede moes steeds aandui waar hulle ten opsigte van hierdie besluit staan.

Ten minste drie lede van Zuma se kabinet is genoem dat hulle hom gevra het om uit te tree of dat die NEC moet stem om Zuma uit sy pos te verwyder. Die minsters was Derek Hanekom (Minister van Toerisme), Aaron Motsoaledi (Minister van Gesondheid) en Thulas Nxesi (Minister van Openbare Werke). Hulle het blykbaar ook die steun van die ANC Hoofsweep, Jackson Mthembu, gehad.

Die president se vermeende onbehoorlike verhouding met die Gupta familie, die afname in steun vir die ANC tydens die plaaslike regerings verkiesing en die Nkandla skandaal is as rede gebruik vir die debat.

Die uitmergelende drie dag lange debat om Zuma se toekoms te bepaal, is geïnisieer deur minister Derek Hanekom, minister van toerisme. Die vergadering sou Sondag afgesluit word, maar is tot Maandag verleng aangesien opponerende kante nie konsensus kon bereik nie.

In sy reaksie op hierdie poging om hom te onttroon het Zuma die komitee toegespreek, waar hy genoem het dat hy bewus is van diegene binne die party wat sedert die onttroning van Thabo Mbeki hom in die tronk wil sien, en dat hulle nie sal ophou nie.

‘n NEC lid het bekend gemaak dat die president gesê het dat indien hy die probleem was, sou hy dit oorweeg het om uit te tree. Volgens Zuma was sy vyande verantwoordelik vir die daarstelling van aanklagte rakende Nkandla, die korrupsie aanklagte en die spioenasie bande.

Zuma is op 14 Junie 2005 afgedank as adjunk president van die land nadat hy geïmpliseer is in korrupsie en bedrog deur sy voormalige finansiële adviseur, Schabir Shaik. Die korrupsie aanklagte teen hom het egter toegeneem sedert sy aanstelling as President van die Republiek van Suid-Afrika.

Hierdie is opgevolg deur die onlangse verdoemende verslag aangaande die Staats-kaping wat deur die voormalige Openbare Beskermer, Thuli Madonsela, vrygestel is. Volgens die NEC lid was daar nie oor die mosie gestem nie aangesien die Zuma ondersteuners her-gropeer het om hul verdediging te versterk.