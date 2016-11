Krieket-Kultuur kom na Thabazimbi

Cricket School of Excellence gaan in 2017 krieket-kultuur na Thabazimbi bring. Groep oefening sal reg deur die jaar op Vrydag middae by Hoërskool Frikkie Meyer plaasvind en sal alle studente ‘n geleentheid gee vir hoë kwaliteit afrigting en om 100% gereed te wees vir 2017 krieketseisoen.

Die Cricket School of Excellence (CSE) is ‘n huishoudelike naam in die krieket gemeenskap sedert sy bestaan in die suidelike voorstede van Kaapstad 16 jaar gelede. Unieke afrigtingsmetodes is aan die orde van die dag en word toegepas deur ervare en gekwalifiseerde afrigters.

Die CSE strewe na uitmuntendheid, op en van die veld af, deur to fokus op vaardighede en konsepte soos spanwerk en koördinasie.

Hul dienste sluit in klinieke tydens skoolvakansies, private afrigting, groep afrigting, krieket verjaarsdag partytjies en korporatiewe funksies.

Die CSE is vandag ‘n landswye instansie met afrigters wat almal deur Krieket Suid-Afrika geakrediteerd is. CSE fokus meestal op geestesfiksheid, fisiese ontwikkeling, kolfwerk, boulwerk, veldwerk en algehele pret.

Vir meer inligting kontak Quinton Coetzer op 082 457 8825 of quinton@cricketshool.co.za, regs op foto bo, saam met mnr Collin Campbell en twee lede van HFM se Krieketspan.