Hilux SRX maak ‘n Draai in die Gim

Die Toyota Hilux reeks bly maar een van Suid-Afrika se gewildste voertuie, met die nuwe model wat gedurende Februarie vrygestel is waarvan reeds meer as 30 000 eenhede verkoop is.

Toyota werk hard daaraan om by die vinnig veranderde tendense ten opsigte van koop patrone en markkragte in die motormark aan te pas en roem daarop om kliënt georiënteerd te wees met hul in-diepte navorsing. Daarom bied hulle met trots die opgegradeerde Hilux SRX modelle.

Op die oog af is die grootste verskil in die vorm van die nuwe breër bakwerk. In breë terme kan gesê word dat die Hilux SRX onderwerp was aan ‘n intensiewe oefenprogram in die Gim met die gevolg dat dit nou wyer, hoër en meer prominent uitstaan.

Die Xtra-cab modelle spog reeds met hierdie “wye bakwerk” en nou kan al die modelle spog met die nuwe wyer buite afmetings.

Die kantspieëls het nou ingeboude kant-rigtingwysers terwyl hulle dieselfde duursame dowwe swart afwerking en elektriese verstelling behou.

Nog ‘n opvallende verandering is die wyer wielsporing met 17” allooi wielvellings, teenoor die vorige staal vellings en is toegerus met 265/65/R17 alle-terrein bande.

Soos alle fiksheid entoesiaste weet gaan dit alles oor spiermassa, belangrike statistiek waarop die SRX duidelik op aanspraak kan maak. Hiermee plaas die Hilux SRX homself in ‘n unieke segment van die ligte kommersiële mark.

Die SRX-pakket word gekomplementeer met die hardwerkende 110kW, 400Nm 2.4 liter GD-6 enjin (of 2.7 liter petrol VVTi kragbron) en bied jou ‘n bakkie wat hard gedurende die week kan werk en sy eienaar toelaat om ook hard gedurende naweke te speel en steeds goed te vertoon.

Pryse vir die SRX reeks wissel vanaf R333 100 vir die enkelkajuit tot R385 800 vir die dubbelkajuit 2.4 VVTi en R458 100 vir die 4×4 Dubbelkajuit.*

*Pryse ten tye van vrystelling en mag verander.

FORTUNER BLINK ’N BIETJIE MEER

Allooisierwiele is sonder twyfel een van die belangrikste toevoegings tot ’n voertuig se voorkoms.

Op hierdie gebied is al die 2.8 GD-6 en 4.0 V6 Fortuner-modelle nou met treffende 18”-allooisierwiele toegerus.

Die nuwe vellings, wat die gewese sewentiensduimweergawe vervang, het 265/60/R18-bande en maak gebruik van kenmerkende terugvloeiende speke met masjienafwerking wat die dubbel-dimensionele ontwerp beklemtoon.

Die intreevlak-2.7 VVTi en die 2.4 GD-6 behou hul stylvolle 17”-dubbelrib-sierwiele.

Die 2.7 VVTi en 2.4 GD-6 Fortuner-weergawes is as bykomende bonus met leerbeslag toegerus, wat die bestaande tekstielafwerking vervang. Hierdie weelde-toevoeging kos kopers niks bykomend nie, wat die reeds hoë waarde-vir-geld-aanbod net verder vergroot.

Nog iets wat genoem kan word, is dat die Fortuner die enigste sportnuts in sy klas is wat só aantreklike intreevlak-prys met sulke omvattende toerusting bied.