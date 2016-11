HFM presteer met ATKV Poësiekompetisie

Leerlinge van Hoërskool Frikkie Meyer wat aan die Thabazimbi ATKV Poësiekompetisie deelgeneem het, het uitstekend gevaar. Altesaam ses leerlinge het vir die kompetisie ingeskryf. Die beoordeling van die gedigte is gedoen deur die Woordgilde van Pretoria.

In die Junior hoërskoolafdeling het Simoné du Plessis ‘n derde plek behaal, terwyl Tacia van Wyk die naaswenner was. Die afdelingswenner is Caronay Fouché (gr. 8) met haar gedig “My wêreld”. Hiervoor ontvang sy ‘n goue sertifikaat en ‘n medalje.

In die Senior hoërskoolafdeling het Louis Janeke twee silwer sertifikate verwerf, terwyl Aurelia van Zyl ‘n goue sertifikaat en ‘n derde plek behaal het.

Marlie Snyman verwerf ‘n silwer en twee goue sertifikate. Sy is dan ook die wenner en naaswenner van hierdie afdeling. Sy is ook die hoërskoolafdelingswenner met haar gedig “Blosende Zonnedauw” waarvoor sy groot lof ontvang het. Daar word met groot verwagting na haar eerste digbundel uitgesien.