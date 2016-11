SANParke: Rondomtalierit in Mei/Junie 2016- Deel twee

Salomi Louw

In Mei 2016 wou ek in Weskus Nasionale Park/Langebaan wees vir SANParke ereveldwagters se Algemene Jaarvergadering/Indaba/kursusse. Dis vreeslik ver om te ry vir ‘n week se gebeure, dus is dit die moeite werd om die reis te verleng en ander plekke in so ‘n tog in te sluit. Omdat afstande so groot is, moet jy ook rustig ry en, natuurlik (vir my), langs die pad voëls kyk. Die getroue en beduimelde Southern African Bridfinder* is natuurlik my pad- en voëlkykgids.

Twee weke nadat ek uit Pretoria weg is, ná die Indaba, vertrek ek uit Langebaan om nog Nasionale Parke in te pas. Eers volg Agulhas – met darem enkele bloukraanvoëls, dan Bontebok en Wildernis (Tuinroete NP) vir ‘n week.

Die Bosjakkalsvoël is tuis hier in die plantasies en op ‘n bootrit op die Touwrivier kry ons ‘n reier wat nie tuishoort in een van die kategorieë nie. Nadat dié foto op Facebook verskyn het, is die besluit dat dit ‘n kruising tussen ‘n Blou- en ‘n Rooireier is, of dalk ‘n swartkop- en rooireier.

Ons het wel heelwat rooireiers tydens die vaart gesien. By die vleie is ‘n verskeidenheid waad-, water- en ander voëls te sien, met Waterdikkoppe wat op die grasperk langs die water met jongelinge ronddraf. Vier verskillende visvangerspesies sit sommer naby mekaar; die Grootkoningriethaan met sy lang, rooi tone vermaak my wanneer hy die riete onder die wateropper¬vlak afbreek, die omhulsel stroop en dan die murg vreet. Swartbandlangstertjie, Goudgeelvink, Olyflyster, Bruinjakkalsvoël en Gewone willie, Witkoljanfrederik en Knysnaloerie kan gesien word op die talle staproetes in hierdie omgewing.

Na Wildernis en Knysna staan ek 2 nagte in Tsitsikamma, maar kan nie staptogte onderneem nie weens ‘n voetbesering. Van hier af is ek aangewese op besigtiging uit die voertuig uit. Oral waar ek kom – Noord-, Wes-, Suid- en Oos-Kaap is daar swerms en troppe en troppe en swerms tarentale – derduisende van die kekkelende, ronddrawwende spikkelvoëls. Nog nooit voorheen het ek op een enkele dag so baie gesien soos met dié rit nie!

Terwyl ek in Tsitsikamma sit en wag vir my wegneem-ete herken die voorsitter van dié streek se ereveldwagters my en kom gesels. Ek word gevra om tydens die Desemberskoolvakansie te kom uithelp – hulle het dié tyd van die jaar altyd hulp nodig, maar dis die enigste tyd van die jaar wat ek glad nie van die huis af kan wegkom nie: wat word van my honde terwyl my getroue tuinier sélf met vakansie is?

Die tyd begin kalwe aan my vierde week weg. Camdeboo NP is volgende op my lys. Twee keer hier kry ek Sekretarisvoëls wat wegvlug, maar telkens weer voor my op die pad beland. Natuurlik kan ‘n mens ook nie anders as om die Vallei van Verlatenheid te besoek nie! Sedert ek laas hier was, het die Park geweldig uitgebrei en sluit ook die Nqwebodam in. Hier is dus baie om te sien en elande en swartwildebeeste is volop. Die oostelike deel van die park is egter slegs toeganklik vir 4×4-voertuie; alhoewel mooi op ‘n afstand, waag ek dit nie.

Op 3 Junie, nou in Bergkwagga Nasionale Park, kry ek die Klipkoester, Baardmannetjie en Grysrugtinktinkie; die volgende dag die Kaneelborssanger sommer langs die kampeerterrein. Laasgenoemde het ek nog net een keer vantevore ongesoek en onverwags in Namibië gesien.

Bergkwagga Nasionale Park het ook geweldig vergroot sedert my vorige besoek; die paaie deur die berge met eindelose vergesigte gryp ‘n mens aan die hart! Wild is nog nie menssku nie en die bergkwaggas, swartwildebeeste, elande en koedoes laat jou toe om naby te kom en hulle rustig te beskou.

Die hoofrede waarom ek dié lang tog deur die 9 Nasionale Parke (goed: trek maar 2 af vir die gesamentlike Tuinroete Nasionale Park) onderneem het, was om foto’s te neem vir PEAP se ‘PowerPoint’-aanbieding oor ons Nasionale Parke. As voëlkyker was die geleentheid om ou of nuwe voëls te kan identifiseer en dalk te fotografeer natuurlik ook van belang. Dit was egter ook ‘n heerlike ondervinding en het die besef weer by my tuisgebring dat ons in ‘n asemrowend mooie land bly!

My uit-en-tuis het net meer as 4 weke geduur, sowat 7 700km se reis behels en my weer eens getoon ons woon in ‘n suidelike wonderwêreld!

Die voëltelling gedurende hierdie (vroeë) wintertyd was 186. Heel skaflik, dink ek.

*Cohen, Callan; Spottiswoode, Claire; Rossouw, Jonathan. 2006. Southern African Birdfinder: Where to find 1 400 bird species in southern Africa and Madagascar. Cape Town: Struik Publishers.