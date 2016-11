Karate presteerder met skakels in Thabazimbi

Oud Thabazimbi inwoner, Jaco Harding en sy ouers Issa en Willen Harding, loop breë skouers nadat hul kleinseun en sy pa se trots, Colin Harding (11), groot opslae gemaak het in die 10de WMAG.

Colin is deel van die Kachi Knights Shorin Ryu Karate Klub in Centurion. Hy het nie net sy ouers (Jaco en Yolanda) maar ook Suid-Afrika se naam hoog gehou by vanjaar se World Martial Arts Games (WMAG) wat gedurende Oktober by die Ticketpro Dome in Johannesburg aangebied is. Dis die eerste keer dat die spele in Suid-Afrika gehuisves was.

Sewe van die Kachi Knights klub se lede was vroeër vanjaar gekies as junior Proteas om Suid-Afrika op die 10de WMAG te verteenwoordig.

Die WMAG was verteenwoordigend van 11 ander lande wat onder andere die verenigde State van Amerika, India, Spanje en Iran ingesluit het. Colin het met twee brons medaljes weggestap wat hom huidig 3de op die internationale wêreld-ranglys maak deur sy 3de-plekke in Kumite en Wooden weapons.

Issa en Willem Harding spog saam met hul kleinseun Colin Harding oor die uitmuntende prestasie wat hy reeds op so ‘n jong ouderdom bereik het.

Sy pa, Jaco Harding wat self ook groot geword het in Thabazimbi en ook die sport beoefen het glimlag seker die breedste.

Volgende jaar word die 11de WMAG in Florida, USA aangebied. Colin oefen reeds hard om seker te maak hy word weer volgende jaar vir die Protea span gekies.