Die Obaro Verskaffer van die Jaar aangewys

Obaro het op 21 Oktober 2016 erkenning gegee aan uitsonderlike diens gelewer deur hulle produkverskaffers. Hoë standaarde word gestel aan hierdie verskaffers om te verseker dat die boer met net die beste produk op sy plaas opeindig. Sewe van Obaro se verskaffers is tydens die dag as finaliste benoem, waarna Protek met die gesogte titel as Verskaffer van die Jaar weggestap het.

As ’n landboumaatskappy met 24 handelswinkel oor vyf provinsies, is Obaro afhanklik van gehalte dienslewering en kwaliteit produkte van ’n verskeidenheid verskaffers. Hierdie verskaffers maak Obaro se uitgebreide produkreekse moontlik, wat onder meer besproeiing, dieregesondheid, saad en brandstof insluit. Hierdie simbiotiese verhouding is wat Obaro tydens die maatskappy se jaarlikse Verskaffer van die Jaar-geleentheid erkenning aan gee.

“Obaro se visie is om die boer se besigheid op elke plaas te wees. Alles wat die boer benodig om sy besigheid suksesvol te kan bestuur en bedryf wil ons aan voorsien. Obaro se verskaffers dra by om hierdie visie te verwesenlik en daarom doen ons altyd ‘n beroep op hulle om saam met ons deur die plaashek te stap, en deur voete-op-die-plaas te verseker alles loop klopdisselboom,” het Nic Bronkhorst, Besturende Direkteur van die Obaro Groep gesê.

Willard Batteries, KRM Plastics, Protek, Bafana Petroleum, Cipla Agrimed, Titan Products en PetrowAgri is elk deur Obaro as die top verskaffer in hul onderskeie kategorieë aangewys. Daar is na algemene dienslewering, verkope en produkgehalte gekyk om ’n persentasiepunt aan elke verskaffer toe te ken. Bafana Petroleum het die derde plek behaal, met Titan Products in die tweede plek. Dit is egter Protek wat as Obaro se Verskaffer van die Jaar 2016 benoem is.

Obaro het ook verskeie spesiale toekennings aan spesifieke persone uitgereik wat waarlik die ekstra myl gestap het om buitengewone diens aan Obaro te verseker. Riaan Barnard (Agrinet), Johann Day (Robert Bosch), Marius Opperman (KRM), Dawie Fourie (HAIFA South Africa), Casper Snyman (Intertoy Toyota), Dana Rossouw (Maemo Motors) en Ampie de Jager (Voermol) het elk ’n sertifikaat vir uitsonderlike dienslewering ontvang.

Obaro se Verskaffer van die Jaar-geleentheid dien as erkenning vir die rol wat die verskaffers in Obaro se uiteindelike sukses speel en hul toewyding om slegs die beste aan boere beskikbaar te stel.