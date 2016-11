Miss Eco SA uit Thabazimbi

Dajana Rijetkovic, ‘n inwoner van Thabazimbi, is verlede naweek as Miss Eco South Africa aangewys. Die beoordeling van die finaliste het oor twee aande gestrek en is by die Arto Teater in Pretoria aangebied.

Volgens Lenie Pieterse, die nasionale direkteur van Miss Eco South Africa, is heelwat inskrywings van regoor die hele land ontvang en was die kompetisie straf. Buiten die Eco-vriendelike projekte wat die deelnemers self moes inisieer en uitvoer, is die twaalf finaliste oor die twee aande deeglik getoets oor wie die kroon uiteindelik sou dra.

Op 11 November is onderhoude met die deelnemers gevoer en het hulle ook aan ‘n talentkompetisie deelgeneem. Op 12 November moes die finaliste in “Eco Wear”, ‘n uitrusting gemaak vanuit afval materiaal, wat insluit ‘n bikini en aanddrag, hul skeppings op die loopplank vertoon.

Buiten die wennerskroon het Dajana ook die volgende spesiale toekennings ingepalm:

Mej Fotogenies, Mej Debutante, Beste Aanddrag, Beste Bikini-lyf en Beste Talent.

Aan die einde van die aand is Dajana as Miss Eco South Africa aangewys en is sy deur Talitha Bothma, Mej Supernational SA gekroon. Dajana sal die eerste deelnemer van Suid Afrika by die “Miss Eco International” kompetisie wees in 2017. Hierdie kompetisie sal vanaf 1 tot 16 April 2017 in Egipte aangebied word.