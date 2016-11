VF Plus wys nuwe leierskap aan

Dr Pieter Groenewald, voormalige voorsitter van die VF Plus, is aangewys as nuwe leier van die VF Plus wat die party met ʼn sterk leierskapspan na die volgende algemene verkiesing in 2019 en daarna moet lei. Adv Anton Alberts is in sy plek as voorsitter van die party aangewys.

Groenewald sê dit was ʼn voorreg om oor dekades as parlementslid saam met dr Mulder te dien en dat dit hom goed voorberei het om die VF Plus die toekoms in te neem.

“Daar is min mens in Suid-Afrika met die diepgaande kennis oor die politieke situasie in Suid-Afrika soos dr Mulder. Hy gaan vir eers nog aanbly as parlementslid en ons sal voortgaan om sy insig en raad tot voordeel van die party aan te wend.

“Die VF Plus het in die laaste munisipale verkiesing gewys hy is ʼn dinamiese, groeiende party wat ʼn belangrike rol het om te speel in die politieke landskap van Suid-Afrika. Ek is trots daarop om die party die toekoms in te neem met ʼn sterk, nuwe leierskapspan om my te steun.

“Ons besef daar is vele uitdagings op die pad vorentoe, maar ek is positief dat daar wel ʼn toekoms vir almal in die land is en dat die ANC wel by die stembus geklop kan word. Die VF Plus sal voortgaan om tot hierdie stryd by te dra,” sê Groenewald.

Foto: Trevor Samson