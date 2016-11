Eskom Hoof, Brian Molefe, bedank

Brian Molefe, Hoof Uitvoerende beampte van Eskom, het sy bedanking uit sy pos aangekondig. Dit volg na die bekendmaking van die voormalige Openbare Beskermer, Thuli Madonsela, se verslag aangaande die vermeende Staatskaping wat verskeie ernstige suspisieuse omstandighede uitgelig het.

In die verslag beveel sy aan dat hierdie saak verder geregtelike ondersoek moet word.

In sy verklaring noem Molefe dat hy vol moed is dat sodra die tyd gereed is, daar gewys sal word dat hy niks verkeerd gedoen het nie. Hy het ook gesê dat hy sal bewys kan lewer dat hy ‘n onreg aangedoen is deur “waarnemings”, opgevolg deur ‘n onvolledige ondersoek waar die Openbare Beskermer op “bevindings” gereageer het.

“Die waarheid sal uitkom. Ek gaan nou aangesien dit in die belang van Eskom en die publiek is”, het hy gesê.

Molefe was die afgelope week in die kollig toe daar na hom in die Openbare Beskermer se verslag oor die Staatkaping verwys is. Die verslag het gewys op sy noue band met die omstrede Gupta familie.

Die verslag bevraagteken ook die verkoop van die Glencore Optimum Myn, wat steenkool aan die Arnot Kragstasie lewer, aan Tegeta Resources wat aan die Gupta familie behoort.