Beeste en perde sak op myndorp toe

SWARTKLIP – Inwoners van Swartklip moet reeds vir etlike weke lank aanskou hoe beeste en selfs perde tussen die huise en teen die grensdraad, wat die myn-eiendom van die aanliggende plaaslike gemeenskappe skei, van honger en dors vrek vanweë die erge droogte en die gebrek aan voldoende weiding.

Die bestuur van Anglo American se Union Seksie is sedert Februarie vanjaar in gesprek met die gemeenskapsleiers in die aanliggende eiendomme aan die myn. ‘n Ooreenkoms is aangegaan dat die myn waterkrippe op die buitenste grenslyne sal plaas en in stand hou, wat hulle dan ook gedoen het.

As gevolg van die tekort aan weiding is daar ‘n groot tekort aan kos vir hierdie diere in die veld waarop hulle gewoonlik wei. Dit is dan ook die rede dat die diere gelok word na die dorp waar daar gras en ander plante is om te vreet.

Die mynbestuur het ‘n beroep op inwoners gedoen om nie die diere te voer of water te gee nie. Alhoewel dit drasties klink, word die situasie deur hierdie handeling net vererger deurdat dit die diere aanmoedig om in die woongebied te bly. Daarby ry dit pogings van die myn om die diere uit woongebiede te hou in die wiele.

‘n Beroep is deur Swartklip inwoners op Rustenburg se Dierebeskermings-vereniging asook TAR van Thabazimbi gedoen om hulp te verleen om voer aan hierdie diere te verskaf. Volgens die inwoners vrek daar twee tot drie diere weekliks.