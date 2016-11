Staatskaping: DA gaan minister verkla oor Guptas

Die DA sê in ‘n mediaverklaring dat die DA beplan om die minister van Koöperatiewe Regering en Tradisionele Sake, Minister Des van Rooyen by die Openbare Beskermer, Busisiwe Mkhwebane, te verkla.

Dit volg op die berig in Sondag se Sunday Times dat Van Rooyen die Gupta tuiste in Saxonwold sewe keer besoek het voordat hy deur President Jacob Zuma as Minister van Finansies vir ‘n naweek lank aangestel is.

“As antwoord op ‘n vraag van die DA tydens die Parlementêre vraetyd, het Van Rooyen dit ontken dat hy ooit by die Guptas gekuier het tot en met sy aanstelling as Minister van Finansies. Volgens wat gerapporteer is het hy die Guptas nie net een keer besoek nie maar sewe keer,” sê die DA.

In ‘n skriftelike antwoord gerig aan die parlementêre Hoofsweep, John Steenhuisen se vraag of hy kontak met die Gupta familie of werknemers sedert sy aanstelling gehad het, het Van Rooyen geantwoord dat hy nog nooit met die Guptas in ‘n offisiële kapasiteit vergader het nie.

“Duidelik was dit ‘n misleidende antwoord en daardeur het hy ook die uitvoerende etiket-kode oortree,” het die DA verder gesê.

Die DA het toegevoeg dat die nuutste bewerings bewys dat die “minister is niks meer as ‘n marionet wie se toutjies getrek is om toegang tot Staatsfondse te kry in ‘n poging om Zuma en sy meelopers te bevoordeel”.

Volgens die Sunday Times is daar ‘n e-pos spoor tussen Van Rooyen en die besighede met Gupta bande. Hierdie spoor verbind Van Rooyen, sy adviseur Ian Whitley en Trillian Capital Partners se hoof uitvoerende beampte, Eric Wood, en dui aan dat Wood reeds twee maande voor dit geskied het, geweet het dat Zuma Nhlanhla Nene, minister van finansies, gaan afdank.

Die DA sê hy gaan tydens die parlementêre sitting vrae aan Van Rooyen stel om te bepaal of daar enige samesprekings tussen Eric Wood en Ian Whitely was aangaande die gebruik van munisipale bates om privaat lenings te waarborg vir die finansiering van munisipaliteite, die aard van sy verhouding met die Guptas en hul geassosieerde kontakte waarmee hulle verbind kan word asook of hy samesprekings met die Guptas gehad het in die week voordat hy as Minister van Finansies aangestel is.

Van Rooyen het ook onlangs sy interdik teen die bekendmaking van die Staatskaping-verslag onttrek nadat hy versekering van die openbare Beskermer se kantoor ontvang het dat dit “geen ongunstighede” ten opsigte van hom bevat nie.

Bron: http://www.news24.com/SouthAfrica/News/da-to-report-des-van-rooyen-to-public-protector-20161030