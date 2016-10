Jong hip-hop-danser oorsee genooi

Van hip-hop kan ander kannetjies so oud soos Jayden Luyt (7) hom nie veel leer nie. Hy spog reeds met verskeie titels en is genooi om oorsee te gaan deelneem. Jayden Luyt het 11 maande gelede begin dans en daar is geen keer aan dié mannetjie nie

Jayden (foto bo) spog reeds met verskeie dans-titels en is genooi om oorsee te gaan deelneem. Volgens sy ouma, Susan Botha van Thabazimbi, laat Jayden hom nie keer as hy wil dans nie.

Na minder as ’n jaar van dans het dié sewejarige hip-hop-danser van Kemptonpark reeds sewe kampioenskap titels agter sy naam.

Jayden het in September die Supreme Dancer of the Year gewen, wat hom die jongste hip-hop-danser maak om vier dans titels in een jaar te verower.

Hy het onlangs gekwalifiseer om Suid-Afrika volgende jaar by die World Dance Masters in Porec, Kroasië, te verteenwoordig, asook by die Internationale Dance Festival in Novi Sad in Serbië later vanjaar.

Van die ander kompetisies wat dié leerling van Laerskool Impala al gewen het, sluit in die Freedom Day, Sentraal Vrystaat, Star Jhb, Gauteng en SA kampioenskappe.