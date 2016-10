‘n Gevestigde Apteekgroep het ‘n pos beskikbaar vir voorwinkel assistent / kassiere. Die geskikte kandidaat sal beskik oor vorige ondervinding in Apteek of ‘n verkope omgewing. Minimum kwalifikasie sluit in matriek. Goeie kommunikasie vaardighede en mense verhoudinge word vereis.

Salaris onderhandelbaar.

Epos: hroffice@vhadmin.co.za

Fax: 086 619 0849