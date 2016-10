KunsteGrot: Laaste kans vir toneel vanaand

Hiermee weer ‘n vriendelike uitnodiging – kom ondersteun die Kunstegrot met die laaste vertoning deur Rivo Toneel. Dit is naamlik die Pantomime “Doringrosie van Roosfontein” en “Die Antie met die Pienk Rok”. Maak jou maar reg vir lekker lag.

Pantomimes is gewoonlik skreeusnaaks met akteurs wat nie eintlik bedoel is vir die rol wat hulle vertolk nie. Een van die bekendste hiervan is die bekende Tobie Cronjé wat gewoonlik die rol van die aaklige stiefma speel met mans akteurs wat ook die rolle van die stiefsusters vertolk. Cinderella is gewoonlik een of ander pragtige aktrise.

Kom kyk gerus hoe Rivo Toneel met “Doringrosie van Roosfontein” jul lagspiere gaan werk. Duidelik is die stuk vir alle ouderdomme, soos Rita van KunsteGrot dit stel, van speenoud tot stokoud.

Die ander stuk, “Die Antie met die Pienk Rok” stuur duidelik op ’n heel komiese en verwarrende einde af. Net so geskik vir jonk en oud. Ondersteun gerus Thabazimbi se eie toneelspelers wat hulle lewe op die planke waag om met toneelspel uit die boonste rakke jou te vermaak.

Die twees stukke se laaste vertoning is vanaand, Vrydag 21 Oktober om 19:00. Toegang beloop R50 vir volwassenes en R30 per kind. Vertonings begin 19:00 stiptelik. Sorg maar dat jy reeds teen 18:30 daar is om jou plek in te neem. Kaartjies is reeds beskikbaar by Rita Sel: 083 744 8559.

Teken gerus ook die volgende datums aan naamlik 28 Oktober se Boemelaar modeparade (ten bate van Sopkombuis) met ‘n Boemelaarsete en 4 November om 19:00 wanneer Chris Chameleon weer vir lekker vermaak gaan sorg. Skakel asseblief vir Rita vir die prys van die kaartjies.