Sakekamer volhou standaard met suksesvolle Oktoberfees

Thabazimbi Sakekamer het Saterdag 15 Oktober die tweede jaarlikse Oktoberfees aangebied. Net soos met die vorige fees is geleentheid aan Craft bierbrouerye gebied om hul verskillende soorte bier aan die feesgangers voor te stel.

Kosstalletjies het gesorg dat daar genoeg Duitse disse op die spyskaart was wat met die bier afgesluk kon word, terwyl Die Duitse orkes en sangers vir heerlike vermaak gesorg het.

Vir die kinders was daar ’n pretrit in “bierblik” waentjies wat deur ’n trekker getrek is, asook ’n waterwurm wat vir lafenis op die warm dag gesorg het.

Vir die feesgangers was daar dan ook die sterkman kompetisie waar manne maar in die hitte en droë grond sake met mekaar soos toutrek uitgespook het.

Die Vintage motorklub van Pretoria, het saam met hul plaaslike lede, hulle mooi ou karre vir die mense kom wys.

Alhoewel almal van die hitte gesweet het, is daar lekker gekuier terwyl hulle aan die groot verskeidenheid van Craft bier wat beskikbaar was geproe het.

Die hitte was die moeite werd want welkome reën het sedert Woensdag oor die hele Thabazimbi distrik uitgesak. Teen Donderdagmiddag is reeds sowat 30mm aangeteken.