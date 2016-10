Transaksie bring nuwe hoop vir myne by Thabazimbi

Northam Platinum het by monde van sy Hoof Uitvoerende Beampte, Paul Dunne, bekend gemaak dat die lewensduur van die Zondereindemyn naby Thabazimbi aansienlik verleng kan word deur die verkryging van addisionele ertsbronne wat Northam in staat sal stel om voort te gaan om hoër graad Merensky erts te kan ontgin teen ‘n relatiewe lae styging in kapitaal uitgawe.

Allan Seccombe berig in Business Day 11 Oktober dat by wyse van ‘n ooreenkoms bereik tussen Northam Platinum en Anglo American Platinum (Amplats), Northam Platinum ‘n kontantbedrag van R1 Miljard gaan betaal vir die verkryging van ‘n gedeelte van Amplats se mynregte om toegang tot hierdie hoë-kwaliteit rif te verkry. Hierdie transaksie sal vir sy aandeelhouers heelwat beteken deur die versekering van volhoubare waarde van sy aandele deur die ontsluiting van ‘n groot kapitaal-effektiewe ontginbare bron.

Volgens Chris Griffith, Hoof Uitvoerende Beampte van Amplats, hou die ruiltransaksie tussen Amplats en Northam, waardeur Northam ‘n vlakker gedeelte van die Zondereinde ertsdeposito, waarin hulle nie belangstel om te ontgin nie, verruil vir ‘n gedeelte van ‘n plaas wat aan Amplats behoort en aan Northam verkoop, voordele vir beide myne in. Hiermee kry Northam toegang tot ‘n gedeelte wat sowat 17 miljoen onse van vier van die platinum-groep elemente bevat.

Volgens Griffith het Amplats nou toegang tot reserwes wat buite die myn se ontginbare bron was en kan dit die myn se lewe verleng terwyl dit geen impak op bestaande mynbedrywighede of die toekomstige potensiaal van Amandelbult het nie.

Op hierdie stadium het Northam Platinum geen verhoging in produksie by die Zondereindemyn aangekondig nie. Die verkryging van die Amandelbult eiendom aan die Noord-Weste kant van die Zondereindemyn, sal die gemiddelde diepte van mynbedrywighede aansienlik verminder terwyl dit die myn se lewe met tot dertig jaar en verder kan verleng.